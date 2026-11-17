El senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP), sostuvo que solo el tiempo permitirá dimensionar cuánto daño causó Rolón a los paraguayos y a la Justicia, a raíz de lo que calificó como una “indignante y cómplice ineptitud”.

Por su parte, la senadora Celeste Amarilla (PLRA) lanzó una dura crítica: “Cobarde, no se animó a venir”, dijo en alusión a Rolón y a su negativa de someterse al proceso de juicio político ante su inminente destitución.

En tanto que el senador Eduardo Nakayama (PLRA) ironizó con la frase “renunció Mandrake” al recordar una de las frases más cuestionadas de Rolón.

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Emiliano Rolón había justificado la falta de resultados y la dificultad para dar con los autores intelectuales del homicidio del fiscal Marcelo Pecci señalando que “ni Mandrake puede solucionar el tema con su varita mágica”.

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Esperanza Martínez (PPC) afirmó que el exfiscal general deja como legado numerosos casos sin investigar, personas poderosas impunes y miles de familias que siguen esperando justicia. Calificó su gestión de decepcionante y exigió que se investigue su actuación y que las irregularidades denunciadas no queden impunes.

En tanto, el senador liberal Ever Villalba consideró que la salida de Rolón era necesaria, pero insuficiente. Reclamó una Fiscalía independiente que investigue a fondo el caso Ueno, los hechos de corrupción y el crimen organizado, sin protección política ni privilegios. “No queremos cambiar un fiscal para seguir encubriendo a los mismos”, advirtió.