El senador cartista Gustavo Leite consideró que el exsenador Sergio Godoy sería un “excelente” fiscal general del Estado, al ser consultado sobre la posibilidad de que su correligionario ocupe el cargo tras la renuncia de Emiliano Rolón y la asunción interina de Alba Cantero al frente del Ministerio Público.

El legislador, quien comparte con Godoy en el comando político de Honor Colorado, destacó sus cualidades personales y profesionales, aunque reconoció que desconoce si tiene interés en asumir la titularidad de la Fiscalía General.

“Sergio Godoy sería un excelente fiscal general, pero no sé si está interesado”, dijo.

Inclusive, elogió la trayectoria del exlegislador y su desempeño como asesor jurídico. “Sergio Godoy es un tipazo. Es un tipo que demostró coherencia y honestidad. Como asesor jurídico, fue un gran patriota”, sostuvo.

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Cuestionamientos por cercanía de Godoy con Cartes

Consultado sobre las objeciones que podrían surgir desde la oposición por la cercanía política de Godoy con el expresidente de la República y actual titular de la ANR, Horacio Cartes, Leite minimizó los cuestionamientos y defendió que esa relación no debería representar un impedimento.

“Qué tiene que ver que sea cercano a alguien o no. ¿Quieren que sea cercano a Prieto? Tienen que presentarse todos los que quieren”, manifestó.

Asimismo, consideró que las críticas de los sectores opositores deben traducirse en propuestas concretas para la elección del próximo titular del Ministerio Público. “Ese es un tema de la oposición y que ellos presenten su candidato”, indicó.

Al referirse a los desafíos que deberá enfrentar quien asuma la titularidad del Ministerio Público, el legislador señaló que el próximo fiscal general debe reunir condiciones como patriotismo, coraje, compromiso y transparencia.

Caso Ueno: Leite cuestiona gestión de Emiliano Rolón

Por otra parte, Leite criticó la actuación de la Fiscalía General durante la gestión de Emiliano Rolón, principalmente por la supuesta demora en las diligencias destinadas a asegurar activos vinculados al caso Ueno.

El senador consideró que el Ministerio Público no actuó con la celeridad necesaria para avanzar en las investigaciones y cuestionó el momento en que se realizaron las intervenciones correspondientes. “La Fiscalía llegó tarde a todo”, afirmó.

Leite también sostuvo que las investigaciones deben alcanzar a todos los posibles responsables, más allá de las personas que ya fueron imputadas en las causas relacionadas con el expresidente Santiago Peña, exfuncionarios del Banco Central del Paraguay (BCP) y directivos de Ueno Bank.

En ese sentido, insistió en que no deben existir privilegios ni excepciones para quienes sean señalados por posibles hechos irregulares. “Mi posición siempre ha sido caiga quien caiga. Acá no hay vaca sagrada, el que hizo algo malo, que se vea con la Justicia”, sostuvo.

Leite pide coraje y transparencia al próximo fiscal general

Leite también lanzó fuertes críticas en relación con el caso que involucra al presidente Santiago Peña y calificó el escándalo como uno de los episodios más graves de la historia nacional. “Esta es la estafa más grande de la historia del Paraghuay, liderada por un propio presidente de la República. Esto equivale a un 23 de octubre, a un 2 y 3 de febrero. Son fechas que van a quedar en la historia”, dijo.

El senador sostuvo, además, que la coyuntura política representa una instancia decisiva para los referentes y sectores partidarios, a quienes atribuyó la responsabilidad de demostrar de qué lado están frente a los acontecimientos actuales.

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En esa línea, describió el momento como un “examen final”, en el que los políticos deberán demostrar si actúan como patriotas o como vendepatrias.

Al ser consultado sobre si considera que la Asociación Nacional Republicana (ANR) aprendió de lo ocurrido con el caso Peña, Leite respondió brevemente: “Espero que sí”, dijo.