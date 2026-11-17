El renunciante fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, resolvió encargar a la fiscala adjunta del Chaco Alba Rocío Cantero Vera la atención del despacho de la Fiscalía General del Estado y la función de ordenadora de gastos, a partir del 18 de noviembre.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución F.G.E. N.º 4665, firmada este 17 de noviembre, en medio del proceso de salida de Rolón del Ministerio Público.

La disposición establece que Cantero quedará a cargo de la institución de manera interina, conforme a las atribuciones legales que regulan los reemplazos temporales del titular del Ministerio Público.

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¿Por qué Emiliano Rolón eligió a Alba Cantero?

En la resolución, Rolón fundamentó su decisión en el artículo 51 de la Ley Nº 1562/00, Orgánica del Ministerio Público, que establece el mecanismo de reemplazo del fiscal general en caso de ausencia temporal.

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La normativa dispone que, ante una ausencia temporal, el fiscal general será reemplazado interinamente por el fiscal adjunto que él determine. Asimismo, establece que el reemplazante tendrá las mismas atribuciones y obligaciones que el titular del Ministerio Público.

Sin embargo, Rolón también hizo referencia a la antigüedad de los fiscales adjuntos y al orden establecido en los antecedentes institucionales. En ese sentido, señaló que, conforme a la literalidad de la ley y los legajos oficiales, el servidor público llamado a ejercer la atención del despacho y actuar como ordenador de gastos debería ser el fiscal adjunto penal más antiguo.

Para respaldar este criterio, citó el Decreto de la Corte Suprema de Justicia N.º 1884, del 28 de julio de 2015, específicamente su artículo 4.º. Rolón sostuvo que, bajo esa interpretación, su resolución tiene un carácter “meramente declarativo”, conforme a los criterios de racionalidad y legalidad.

Alba Cantero asumirá desde el 18 de noviembre

Pese a mencionar el criterio de antigüedad previsto en los antecedentes institucionales, Rolón resolvió encargar expresamente a Alba Rocío Cantero Vera la atención del despacho de la Fiscalía General del Estado y la función de ordenadora de gastos.

La designación entrará en vigencia el 18 de noviembre de 2026, según el artículo resolutivo del documento firmado por Rolón y la secretaria general del Ministerio Público, Lisa B. Mencia M.

El fiscal general también invocó la autonomía funcional y administrativa del Ministerio Público, reconocida por la Constitución Nacional y los artículos 49 y 50 de la Ley Orgánica de la institución, como sustento de su decisión.

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Renuncia de Emiliano Rolón: ¿qué se sabe?

La resolución se conoce luego de que Emiliano Rolón presentara su renuncia al cargo de fiscal general del Estado, acorralado por la obtención de votos a favor del inicio de su juicio político en la Cámara de Diputados. No obstante, hasta el momento de esta publicación, no se confirmó oficialmente si el presidente de la República, Pedro Alliana, aceptó la dimisión.

Desde la Presidencia se confirmó que la nota de renuncia presentada por Rolón ya fue recibida. Por tanto, la aceptación de su salida del cargo sigue siendo un aspecto pendiente de confirmación oficial.