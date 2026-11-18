La Cámara de Senadores planteó ayer crear una Comisión Bicameral de análisis, estudio y acompañamiento sobre el caso de la caída de Ueno Bank, debido a la magnitud de la crisis que generó y a las instituciones involucradas, considerando las exautoridades hoy procesadas.

Tanto el expresidente de la República, Santiago Peña, imputado y con prisión preventiva por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, como Carlos Carvallo y otros exmiembros del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) son procesados por la causa, ya que la Fiscalía sostiene que montaron un esquema para flexibilizar los controles al banco de los exsocios de Peña.

Eduardo Nakayama, senador del PLRA, dijo que tras una conversación que tuvo con Nelson Mendoza, titular de la Dinac, representantes de Puente Casa de Bolsa y otros actores que le acercaron información complementarias sobre el caso, solicitará informes tanto a la Dinac, como también a la FAP sobre los vuelos realizados entre el 1 y el 6 de noviembre, fecha en la que se desató la crisis y se realizó el juicio político a Peña.

“Nuestra intención de ninguna manera es salir a hacer una casa de brujas, pero sí tenemos que recopilar la mayor cantidad de información posible porque gracias a esa denuncia que hicimos, pudimos detectar otros vuelos irregulares, algunos de ellos incluso transcontinentales que fueron a Kuwait con escala en Marruecos y otros que deben ser investigados para entender dónde fue la ruta, cuál fue la ruta del dinero y si eso se dio antes de la caída de Ueno Bank o durante el juicio político”, refirió.

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Controles son más laxos al avión presidencial

Detalló que dos de los pedidos de informes sobre los vuelos serán enviados al Ministerio de Defensa Nacional (MDN), uno para saber sobre los vuelos del avión presidencial durante la crisis del 1 al 6 de noviembre, ya que los controles son mucho más laxos porque dependen directamente de la FAP y el presidente.

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Dijo que piden específicamente saber cuáles fueron esos vuelos, quién los ordenó, qué tripulación llevaban, entre otras informaciones.

“Tenemos que saber todo lo que pasó durante el periodo de crisis. También hemos extendido desde el 1 de octubre hasta el 6 o 7 de noviembre el periodo para conocer cuáles fueron los aviones privados, es decir, vuelos no regulares que salieron de los distintos hangares del Aeropuerto Silvio Pettirossi y que no son controlados por la Dinac, sino por la Prefectura Aeronáutica dependiente de la FAP. Por eso son dos pedidos de informes para el Ministerio de Defensa y uno para la Dinac”, explicó.

Justificó los pedidos de informes en la presunción de lo que se ha movido durante el periodo de tiempo considerado y sobre la sospecha de personas que tuvieron información privilegiada sobre la situación.

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“Si alguien sabía ya que Ueno Bank iba a caer y entonces retiraron fondos, por ejemplo, y dónde enviaron. Eso incluye los aviones que corresponden al Grupo Vázquez también”, recordó al considerar que se incautaron aeronaves pertenecientes al grupo empresarial del banco.

Posible demanda al Estado paraguayo por ahorristas de Estados Unidos

Recordó que la creación de la comisión de investigación es necesaria, al considerar que el procedimiento de resolución aplicado a Ueno Bank no fue “normal”, ya que la misma se dio con la complicidad manifiesta por parte del entonces directorio del BCP, institución matriz que debía velar por el cumplimiento del banco con las leyes nacionales.

“Todo el sistema financiero, la comunidad nacional e internacional creía en el Banco Central y en la fortaleza de sus instituciones y definitivamente ellos defraudaron esa confianza que se tenía. Y digo nacional e internacional porque estamos hablando de bonos emitidos en nada menos que el mercado de Wall Street. O sea, definitivamente si es que se llegó a estafar a bonistas estadounidenses y de otros países a través del sistema financiero de los Estados Unidos, o utilizando ese sistema financiero, hay una cadena de responsabilidades que se tiene que conocer”, sostuvo.

Dijo que de comprobarse esta defraudación, estos bonistas podrían demandar al Estado y considerando que la jurisdicción de estos es en Nueva York, el Estado paraguayo a través de la Procuraduría va a tener que ir a los Estados Unidos a defenderse.

Concluyó al insistir en que se debe dar una respuesta a los ahorristas que quedaron fuera de la cobertura de los fondos de garantías que cubrían hasta 75 salarios mínimos.