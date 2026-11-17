El senador Derlis Maidana (ANR, HC), presidente de la Comisión de Legislación, encabezó hoy una reunión con técnicos del Poder Ejecutivo y parlamentarios para analizar dos iniciativas clave: la modificación del artículo 46 de la Ley de Senabico y la creación del régimen de administración temporal de las sociedades vinculadas al Banco Ueno.

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¿Qué buscan cambiar en la Ley de Senabico para beneficiar al Grupo Ueno?

El primer proyecto pretende cambiar el destino de los fondos obtenidos por el remate de bienes incautados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). Actualmente, la normativa prioriza a la Policía Nacional y a la Senad, pero la reforma busca dar preferencia a los ahorristas y empleados del Grupo Ueno y del Grupo Vázquez. En cuanto al segundo proyecto, se trata de un borrador remitido por la ministra de Trabajo.

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¿Cuándo tratará el Senado los proyectos sobre el Banco Ueno y Senabico?

Al término del encuentro, Maidana adelantó que la Comisión de Legislación volverá a estudiar ambas propuestas el próximo lunes, debido a que aún deben solicitar el parecer técnico de varias instituciones.

Indicó que, por ese motivo, solicitará al pleno de la Cámara Alta —convocado para este miércoles en sesión ordinaria— la postergación de ambas iniciativas por el plazo de una semana.

¿Por qué se frenó el proyecto laboral de la ministra de Trabajo?

Respecto a la propuesta laboral destinada a los trabajadores del Grupo Ueno, el legislador señaló que el borrador de la ministra de Trabajo recibió múltiples objeciones por parte de los asesores de la comisión.

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“Le hemos enviado de vuelta las recomendaciones y está en el campo un poco de ella si lo va a volver a presentar o ya vienen con esos proyectos”, afirmó.

¿Quiénes presentaron la reforma de restitución de bienes por fraude financiero?

Por otra parte, el proyecto de ley que modifica y amplía el artículo 46 de la Ley N° 5876/2017 “De administración de bienes incautados y comisados” —modificado por la Ley N° 6396/2019— e incorpora el artículo 46 bis, establece la restitución de bienes provenientes del fraude financiero en favor de trabajadores, ahorristas y depositantes. La iniciativa fue presentada por los senadores opositores Esperanza Martínez, Ignacio Iramain, Rafael Filizzola, José Oviedo, Lucía Mendoza, Yolanda Paredes y Faisal Huespe.