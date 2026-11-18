Este martes, el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Jorge Schreiner, se reunió con representantes de la Cámara de Diputados para discutir la situación de los fondos -entre ellos, depósitos del Estado paraguayo- congelados en cuentas de Ueno Bank, entidad bancaria que fue cerrada por insolvencia a principios de este mes.

El pasado 3 de noviembre, el BCP anunció el inicio de un procedimiento de resolución y el cese de las operaciones de Ueno Bank tras determinar que sus índices de solvencia se deterioraron a niveles insostenibles, en parte debido a que el banco habría concedido de forma irregular grandes créditos a empresas vinculadas a su grupo empresarial, el Grupo Vázquez.

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La medida del BCP dejó congelados los ahorros de cientos de miles de personas, al igual que grandes cantidades de dinero del Estado paraguayo y del fondo jubilatorio del Instituto de Previsión Social. Desde entonces, el BCP se abocó a la tarea de analizar los activos y pasivos de Ueno Bank para determinar cuánto del total de los fondos depositados podrán ser devueltos.

“Hay activos para cubrir los fondos públicos”

Luego de la reunión de hoy en el Congreso Nacional, el presidente de la Cámara Baja, el diputado oficialista Raúl Latorre (ANR, Partido Colorado) comentó a medios de comunicación que el presidente del BCP afirmó a los legisladores que “hay activos para pagar a todos los ahorristas”, para “cubrir todos los fondos jubilatorios” y que, “en principio”, también habría activos para “todos los fondos públicos”.

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El diputado Latorre no profundizó más sobre esa afirmación, limitándose a decir que “los detalles en términos de montos, plazos y mecanismos van a ser expuestos un poco más adelante” por las autoridades del BCP.

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El legislador comentó también que durante la reunión se acordó la formación de una “mesa de trabajo” entre representantes de los ahorristas de Ueno Bank y las autoridades del BCP.

Igualmente, se planteó la posibilidad de que el BCP prepare un “paquete de propuestas legales para fortalecer el cuidado del sistema financiero” y lograr que situaciones como el colapso de Ueno Bank “no se repitan nunca más”, agregó Latorre.

La caída de Ueno Bank

La caída de Ueno Bank y el Grupo Vázquez desató una crisis bancaria, laboral y política que resultó en la destitución, detención e imputación del expresidente Santiago Peña, quien es acusado por el Ministerio Público de los supuestos delitos de asociación criminal, lesión de confianza y administración en beneficio propio.

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El expresidente Peña, quien gobernó entre agosto de 2023 y el pasado 6 de noviembre, fue accionista del grupo empresarial que integraba Ueno Bank hasta marzo de 2025.

Tanto el banco como su grupo empresarial vieron un crecimiento meteórico durante el gobierno de Peña, con grandes depósitos de fondos estatales y lucrativos contratos con el Estado paraguayo.