A raíz de graves denuncias sobre irregularidades financieras y el incumplimiento de normativas internas en la margen derecha de Itaipú Binacional, el presidente Pedro Alliana impulsaría una reestructuración en la cúpula de la entidad.

El principal apuntado es el actual Director General paraguayo, Justo Zacarías Irún, cuya salida sería inminente y quien sería reemplazado en el cargo por Hugo Osvaldo Zárate Chávez.

El detonante de esta crisis institucional radica en la habilitación de Ueno Bank como entidad receptora de fondos de la hidroeléctrica, una operación que compromete sumas multimillonarias y que habría violado los protocolos establecidos por la propia binacional.

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Puntos de denuncias y quiebre normativo

Itaipú informó oficialmente haber depositado en Ueno Bank la suma de 163,8 millones de dólares y 115,2 mil millones de guaraníes. Según las denuncias, estos recursos, que incluían pagos destinados a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y transferencias entre cuentas de la binacional, se encuentran actualmente bloqueados en la entidad bancaria y serían de casi imposible recuperación.

Una instrucción interna de Itaipú vigente desde 2016 exige que las instituciones financieras cuenten con una experiencia y antigüedad operativa fehaciente mínima de cinco años en el mercado paraguayo para ser seleccionadas. Sin embargo, Ueno Bank obtuvo su licencia bancaria en diciembre de 2023 y comenzó a operar con la binacional en enero de 2025, apenas trece meses después de su habilitación.

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Además del plazo mínimo de operación, la normativa interna exige que los bancos elegibles se ubiquen entre los cinco mejor calificados en relación con el riesgo, posean una calificación AAApy/AApy (o equivalente), mantengan una baja exposición al riesgo y se abstengan de operaciones de especulación financiera. Estos criterios habrían sido ignorados por completo por la administración de Zacarías Irún.

Desde la margen izquierda (Brasil) señalaron que la Junta Ejecutiva aprobó el ingreso de Ueno Bank basándose en el dictamen jurídico y el análisis financiero remitidos desde el lado paraguayo. Las primeras investigaciones apuntan a la entrega de información inexacta por parte de la Dirección Jurídica, a cargo de Iris Magnolia Mendoza (esposa del senador Silvio Ovelar), y de la Dirección Financiera, liderada por Rafael Lara.

El lado brasileño de Itaipú aclaró que nunca realizó inversiones en Ueno Bank y que resguarda la totalidad de sus recursos financieros en entidades estatales tradicionales como el Banco do Brasil y la Caixa Econômica Federal.

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Ante la gravedad de los hechos y el impacto patrimonial que representa el bloqueo de estos fondos, el Ejecutivo encabezará los relevos en la dirección general paraguaya de la binacional para intentar contener la crisis y auditar las operaciones realizadas bajo la gestión saliente.