Conforme a un informe oficial de la Presidencia de la República, el jefe de Estado, Pedro Alliana, compartió hoy un almuerzo con el Cuerpo Diplomático acreditado en el país. El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Nunciatura Apostólica, a cargo de monseñor Vincenzo Turturro, quien es además decano de los representantes extranjeros.

De acuerdo con el reporte oficial, Alliana “agradeció el acompañamiento y la solidaridad de los países amigos en estos días difíciles”, aludiendo a la caída del entonces mandatario Santiago Peña, actualmente imputado por asociación criminal, lesión de confianza y administración en provecho propio. Peña está con prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cue.

En otro apartado del mensaje de Alliana, el titular del Poder Ejecutivo transmitió tranquilidad a los diplomáticos.

“La democracia está firme, el sistema financiero es sólido y Paraguay sigue siendo un país serio y confiable” Pedro Alliana.

En la visita, el canciller Rubén Ramírez Lezcano acompañó al Presidente de la República.

Canciller ya informó previamente a los diplomáticos

El 9 de noviembre pasado, el canciller nacional Rubén Ramírez Lezcano mantuvo un encuentro con jefes de misión del Cuerpo Diplomático y Consular acreditado en Paraguay, a quienes confirmó que fue ratificado formalmente en su cargo por Pedro Alliana. Asimismo, defendió la actuación institucional del país en medio de la tormenta desatada por la resolución de Ueno Bank.

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El canciller además rechazó las posturas que señalan un deterioro en la credibilidad de la República tras la caída del gobierno anterior, la detención del expresidente Santiago Peña y el quiebre de la entidad bancaria.

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Según Ramírez Lezcano, la rápida salida constitucional a través del juicio político y la activación de los mecanismos de resolución bancaria demostraron ante la comunidad internacional que las instituciones paraguayas funcionan y responden con solidez ante situaciones de extrema gravedad.