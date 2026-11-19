Concejales departamentales del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Edgar Morel y Alberto Ghiringhelli, exigen respaldo documental a la administración del gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR), sobre el destino de millonarios recursos públicos transferidos a comisiones y asociaciones del departamento.

Los ediles solicitaron formalmente los documentos respaldatorios de transferencias por valor de G. 3.293.889.919, correspondientes a los meses de agosto y septiembre. Según denunciaron, estas fueron ejecutadas fuera de los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas.

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Edgar Morel señaló que este requerimiento se suma a un pedido anterior, correspondiente a junio, por G. 3.842.240.617. Es decir, el monto total cuya documentación exigen conocer asciende a G. 7.136.130.536.

Los concejales cuestionan que, pese a reiterados pedidos de informes, hasta ahora no han recibido una respuesta de la administración departamental.

Exigen conocer los contratos, proyectos, presupuestos y documentos que respalden cada transferencia, así como el destino efectivo de los recursos.

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Uno de los puntos que genera particular preocupación es el dinero entregado a la Asociación Progresando Ñeembucú. De acuerdo con la denuncia de Morel, la citada organización recibe fondos de la Gobernación para realizar trabajos de reparación y mantenimiento de caminos, pero no cuenta con maquinaria propia para ejecutar esas tareas.

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El edil cuestionó que la asociación no disponga de pala cargadora, motoniveladora ni camiones tumba, por lo que puso en duda su capacidad operativa para cumplir con los trabajos financiados con dinero público.

Asimismo, señaló que para estas tareas se estarían utilizando maquinarias y vehículos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de la propia Gobernación de Ñeembucú.

Fornerón rechaza las acusaciones

El gobernador Víctor Hugo Fornerón rechazó que su administración realice transferencias al margen de las disposiciones legales y calificó el pedido de informe impulsado por el concejal Edgar Morel como una postura política.

“El pedido de informe de la Junta es un pedido del concejal Morel, totalmente desubicado y un tema político”, manifestó el jefe departamental.

Fornerón afirmó que la Gobernación no puede efectuar transferencias fuera de la ley y argumentó que existen distintos mecanismos de control antes de la ejecución de los proyectos financiados con recursos públicos.

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“Nosotros no podemos hacer transferencias fuera de la ley y existen varios controles desde el inicio de un proyecto, que previamente tiene que ser autorizado por el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) para su ejecución, aparte de los informes de Contraloría, que si no envío tampoco tengo desembolsos”, explicó.

El gobernador dijo que “en estos días” dará explicaciones sobre los cuestionamientos planteados por los concejales, pese a desvirtuar la motivación del pedido.