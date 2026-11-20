El intendente Blas “Tito” Panza (Alianza), acompañado de concejales liberales y colorados, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el exjefe comunal Carlos Alberto Quiñónez Quiñónez (ANR-HC), por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza. La denuncia se sustenta en una serie de observaciones detectadas durante la revisión de documentos administrativos y financieros, así como de los bienes municipales, tras el cambio de administración.

Uno de los puntos centrales de la denuncia se refiere a las transferencias recibidas por la Municipalidad desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Según las planillas de la Dirección General de Departamentos y Municipios, durante el ejercicio fiscal 2023 la institución recibió G. 10.624 millones, mientras que en 2024 ingresaron G. 7.858 millones.

Sin embargo, de acuerdo con el escrito, luego de una búsqueda en las dependencias municipales, no fueron localizados los documentos respaldatorios correspondientes a la utilización de esos recursos. La denuncia solicita una investigación contable y financiera para determinar el destino de los fondos y establecer si existió algún perjuicio patrimonial.

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También se mencionan tres cheques del Banco Nacional de Fomento cuyos documentos respaldatorios no fueron encontrados: uno por G. 97.272.727, correspondiente a la cuenta de Royalties, y otros dos por G. 48.636.364 y G. 8.044.235, de la cuenta del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae). Los documentos están fechados el 11 y el 24 de septiembre de 2026.

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Computadoras formateadas y cámaras de seguridad inutilizadas

Otro aspecto señalado es la presunta eliminación de información institucional. Según la denuncia, las computadoras utilizadas en distintas dependencias municipales fueron formateadas, con lo que se habrían eliminado los archivos existentes.

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Asimismo, se afirma que las cámaras de seguridad fueron inutilizadas el 30 de octubre de 2026, con la consecuente pérdida de sus grabaciones. Para las nuevas autoridades, estas circunstancias dificultan la reconstrucción de las operaciones administrativas y financieras de la gestión anterior.

El escrito también señala que, al momento del corte administrativo, las maquinarias y los vehículos municipales no fueron encontrados dentro del predio institucional, por lo que se desconoce su ubicación y estado de conservación.

Una obra municipal inexistente

La denuncia incluye observaciones sobre el proyecto de construcción del Complejo Municipal Deportivo y Cultural de San Pedro, correspondiente al Contrato Nº 31/2024, ID Nº 456.076, Lote Nº 1.

Según el acta notarial de constatación, realizada el 16 de noviembre de 2026, en el inmueble destinado a la obra se observó un terreno baldío, con vegetación y sin evidencias visibles de ejecución de los trabajos contratados.

Las nuevas autoridades solicitan una verificación técnica y financiera para determinar el avance real del proyecto, los montos desembolsados y si existieron pagos sin la correspondiente contraprestación.

Solicitan investigar a exadministrador y otros involucrados

La denuncia fue formulada contra el exintendente Carlos Alberto Quiñónez Quiñónez, quien se desempeñó como ordenador de gastos durante su administración, comprendida entre el 21 de septiembre de 2023 y el 3 de noviembre de 2026.

No obstante, también se solicita investigar la eventual participación del exadministrador municipal Lucas Alfonzo Ortiz, además de funcionarios, exfuncionarios, proveedores y particulares que pudieran haber intervenido en los hechos denunciados.

Entre las diligencias solicitadas figuran requerimientos de informes al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Contraloría General de la República, pedidos de información al Banco Nacional de Fomento, una auditoría contable y financiera, la localización de los vehículos y maquinarias, y una verificación técnica de la obra municipal cuestionada.

La denuncia plantea una calificación jurídica provisional, por lo que las figuras penales mencionadas deberán ser analizadas por el Ministerio Público a partir de las pruebas y diligencias investigativas. La presentación no constituye una determinación de culpabilidad del exintendente ni de las demás personas mencionadas.

Las nuevas autoridades buscan que se esclarezca el manejo de los fondos públicos y se determine si existieron irregularidades durante la administración anterior. La Fiscalía deberá verificar los hechos denunciados, identificar a los posibles responsables y establecer si corresponde formular imputaciones.