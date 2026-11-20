Rocío Vallejo —exfiscala acusadora en el juicio político y destitución del expresidente Santiago Peña— criticó las últimas designaciones dispuestas por el Ejecutivo. Señaló que el país atraviesa una profunda turbulencia y acusó al mandatario interino de no tomar “la real dimensión” de la crisis actual.

Lea más: IPS y Ueno: Peña niega irregularidades y habla de “terrorismo financiero”

La parlamentaria manifestó comprender que para Alliana no resulta sencillo administrar un país con estas características, “pero la designación de nuevas autoridades en algunos entes debe estar a la altura de estos tiempos”, le espetó a través de sus redes sociales. Asimismo, cuestionó su falta de mesura, liderazgo y serenidad.

¿Por qué fue criticada la designación de Hugo Vera en Transporte?

“Un viceministro que no asumió y ya renunció, un director de Itaipú que fue uno de los responsables de causar perjuicio a la entidad, son muestras de lo que no debe hacer”, aseveró la diputada.

La legisladora se refirió directamente al fallido nombramiento de Hugo Vera como viceministro de Transporte Público de Pasajeros Metropolitano, quien presentó su renuncia horas después de ser designado. Vera, pese a ser presidente de la desaparecida Secretaría del Transporte del Area Metropolitana de Asunción (SETAMA) en 2013, evidenció en una entrevista con Monumental AM desconocer los precios del pasaje y los montos del subsidio estatal.

Además, arrastraba fuertes cuestionamientos por su rol como panelista en el programa televisivo oficialista El Repasador, espacio desde el cual desacreditaba a periodistas y políticos que advertían sobre el copamiento de fondos públicos y la falta de liquidez de Ueno Bank.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Video: El Repasador/Unicanal.

¿Qué vínculo tiene Hugo Zárate con el caso de Itaipú y Ueno Bank?

Por otro lado, Vallejo apuntó contra Hugo Zárate, nuevo titular de Itaipú Binacional y considerado “compadre” de Justo Zacarías Irún, quien es cuestionado por los US$ 163,8 millones de la entidad que quedaron atrapados en Ueno Bank. En su anterior cargo como director técnico, Zárate firmó la Resolución RDE-004/2025, documento mediante el cual se habilitó a dicha entidad financiera para operar con los fondos de la binacional.

“Existen muchos colorados de bien, presidente Alliana, deseosos de aportar en la reconstrucción de este país. Reciclar, mantener o designar personas que ya no son confiables no es el camino. Necesitamos señales claras del Gobierno, esperamos cambios reales. La gente ya no tiene paciencia”, concluyó la diputada.