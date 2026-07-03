IPS y Ueno: Peña niega irregularidades y habla de “terrorismo financiero”

El Instituto de Previsión Social mantiene aproximadamente G. 2,15 billones colocados en Ueno Bank, cifra que supera el 10% del portafolio global administrado por la previsional.

El director de Inversiones del IPS, Hugo Díaz, reconoció que el banco está por encima de los márgenes establecidos por la normativa vigente y señaló que la situación se vincula principalmente a la inclusión de depósitos a la vista dentro del cálculo de concentración.

Consultado sobre ese hecho, el presidente Peña rechazó que exista una violación de los límites legales. “Primero, no están pasando los límites, ¿verdad? Ahí hay una discusión si los límites son por tipo de instrumentos o por entidades”, expresó.

Peña sostuvo que dentro del sistema financiero existen distintos instrumentos con tratamientos diferenciados y la Superintendencia de Bancos debe dirimir esas discusiones. “Uno entiende que los límites son por tipos de instrumento y no por entidad, que un CDA es diferente a un bono financiero, sin instrumentos diferentes, tienen tratamientos diferentes”, defendió.

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Sistema financiero “robusto”

En ese marco, sostuvo que el sistema financiero paraguayo es “robusto” y defendió la existencia de marcos regulatorios y organismos de control como la Superintendencia.

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Sin adentrarse más en el tema de Ueno Bank, el mandatario se limitó a asegurar que Paraguay cuenta con un sistema financiero sólido, capitalizado y con mecanismos de protección de depósitos, incluyendo el fondo de garantía.

Además, recordó reformas legales impulsadas en los últimos años para fortalecer la supervisión bancaria y la creación de instancias como la superintendencia del mercado de capitales.

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Peña habla de “terrorismo financiero” de la prensa

Peña también vinculó la discusión actual con la necesidad de evitar interpretaciones que, a su criterio, puedan generar desconfianza en el sistema financiero. En este contexto, Peña cuestionó las publicaciones de la prensa y habló del “impacto” que tienen.

“Creo que es importante también enviar un mensaje y tener cuidado, porque esto muchas veces raya lo que se considera el terrorismo financiero. Por una cuestión puntual, tratar de confundir a la ciudadanía, tratar de imponer el miedo. Imagínense aquel trabajador que, por ejemplo, 25 años aportó para tener su jubilación y, de repente, por una cuestión que es un mero interés económico o comercial, tratar de difundir una información que está alejada de la verdad, ¿verdad? Eso es un riesgo tremendo, ¿verdad? Porque pone en duda la credibilidad de una institución como es el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Pensiones”, declaró en defensa del banco donde tenía inversiones hasta hace poco tiempo.