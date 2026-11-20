Rolón Fernández denuncia ante la ONU que es víctima de persecución judicial

Rolón Fernández denuncia ante la ONU que es víctima de persecución judicial

El ex fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández presentó este viernes una comunicación ante la relatora especial de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, donde denuncia ser víctima de lawfare (guerra jurídica) tras su renuncia ante un inminente juicio político en Diputados. También solicitó la desestimación de la denuncia penal en su contra.