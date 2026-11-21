Entrevistado en el programa No tiene nombre, emitido por ABC TV, Natalicio Chase valoró que el Partido Colorado haya decidido apartar del poder a Santiago Peña.

En ese sentido, subrayó que en un caso similar registrado en Brasil, vinculado al Banco Master, no se actuó con la misma celeridad que en Paraguay, donde hoy se tiene a un expresidente recluido en una prisión militar, 300 procesados y con 80% de los ahorristas con sus fondos devueltos tras la caída de Ueno Bank.

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¿Por qué Natalicio Chase niega que el Congreso haya blindado a Santiago Peña?

A pesar de sus declaraciones, el legislador eludió hacer una autocrítica sobre la actuación parlamentaria respecto a la gestión de Peña. Aseguró que las normativas aprobadas a pedido del Poder Ejecutivo —entre ellas, la derogación de la Ley de Puerta Giratoria o de Conflicto de Intereses— no constituyeron un mecanismo de protección.

“No podemos llamarle blindaje. No le dimos a Santi; todas las leyes que hicimos se las dimos al progreso de Paraguay (...). Nosotros estábamos convencidos de que las leyes que hicimos fueron para la transformación del Estado y nadie nos puede decir que fueron malas” Natalicio Chase, líder del bloque oficialista.

¿Quién es responsable de la colocación de fondos del IPS en Ueno Bank, según el cartismo?

Respecto al manejo de los recursos previsionales, Chase deslindó responsabilidades del Legislativo y apuntó directamente a la administración de la previsional.

Sostuvo que la colocación de fondos del IPS en Ueno Bank es culpa exclusiva del Consejo de Administración del IPS y reiteró que la derogada Ley de Conflicto de Intereses resultaba “limitativa”.

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¿Qué pasará con el oficialismo y Horacio Cartes tras la destitución de Santiago Peña?

En otro momento de la entrevista, el senador explicó que dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y del actual Gobierno consideran que ya no existe un “oficialismo”, sino un proceso de unidad partidaria impulsado por la necesidad de corregir el rumbo para no perder el poder en las elecciones de 2028.

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Afirmó que, bajo este escenario, no habrá un candidato digitado por Horacio Cartes y que el aspirante que gane las elecciones internas contará con el respaldo total de la agrupación. Según Chase, Cartes cumplirá el rol de un “gran árbitro” y no será el impulsor de ninguna figura en particular.

“Yo no sé cómo llamarle ahora, si existe o no oficialismo”, admitió. “Todos los actores del partido, de todas las corrientes, han entendido que si no hacemos algo bien, o si no nos juntamos para analizar, no tenemos posibilidades (de permanecer en el poder)”, agregó.

¿Cómo busca el Partido Colorado evitar una derrota electoral en 2028?

El senador indicó que, a raíz de la crisis de Ueno y la destitución de Peña, “hay un intento o un esfuerzo por unir al 100% del Partido Colorado”.

Explicó que la ANR dio un paso atrás –en su clásica lucha de oficialismo vs. disidencia– porque, si bien la medida correctiva llegó a destiempo, fue la propia estructura partidaria la que decidió actuar.

“Ante el error que se consideró partidariamente que era ineludible, y se lo saca a Santiago Peña del poder, el Partido Colorado tiene un intento de unificación. Hoy en día no podemos hablar de oficialismo porque habrás visto la foto de Horacio Cartes con Mario Abdo” Natalicio Chase, senador oficialista.

Asimismo, reconoció el impacto institucional del escándalo: “Hay como un intento de unificación del partido a fin de zanjar este problema que es una mancha para nuestro partido y del cual todos somos en cierto grado culpables”.

No obstante, descartó una candidatura de consenso sin competencia y confirmó que se realizarán elecciones internas. “El Partido Colorado tiene los resultados que tiene porque hay internas fuertes; la falta de ese ejercicio yo creo que nos lleva a la derrota”, advirtió.