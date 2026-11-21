El gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR), salió al paso de los cuestionamientos planteados por concejales departamentales de la oposición sobre las transferencias de recursos de la institución departamental a distintas comisiones y asociaciones.

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Durante una consulta de los medios de comunicación, el jefe departamental respondió con visible molestia y calificó de malintencionadas algunas de las críticas dirigidas a su administración.

La polémica se originó tras el pedido de informe presentado por los concejales liberales Édgar Morel y Alberto Ghiringhelli, quienes exigen explicaciones sobre la utilización y el destino de aproximadamente G. 7.136 millones transferidos a organizaciones y entidades, entre ellas el Programa Departamental de Acción Social, que está a cargo de la esposa del gobernador, Blasida Chaparro.

Víctor Hugo Fornerón (ANR) rechazó categóricamente que su administración opere al margen de la ley y aseguró que todas las transferencias y ejecuciones presupuestarias están sujetas a controles y rendiciones de cuentas.

“Si nosotros no rendimos cuenta, no recibimos dinero. Toda nuestra administración está transparentada”, manifestó el gobernador, al sostener que no se realizan pagos sin contar con las documentaciones respaldatorias correspondientes.

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Asimismo, explicó que los desembolsos por obras se efectúan de acuerdo con las certificaciones de avance, mientras que en otros proyectos los pagos se concretan una vez cumplidos los requisitos administrativos, como la presentación de facturas y actas de recepción.

El mandatario también cuestionó la actitud de los concejales opositores y sostuvo que, pese a tener la responsabilidad de ejercer el control sobre la gestión departamental, no siempre participan de las instancias en las que se presentan los documentos e informes de la Gobernación.

Afirmó que las puertas de la institución están abiertas para todos los integrantes de la Junta Departamental y que los documentos están a disposición de los organismos de control, entre ellos la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y las auditorías correspondientes.

Sin aclarar el uso de recursos

Pese a la extensa explicación del gobernador sobre los mecanismos de control y la legalidad de las transferencias, no hubo una respuesta concreta sobre los cuestionamientos específicos relacionados con los recursos destinados a la Asociación Progresando Ñeembucú, uno de los puntos que genera mayores interrogantes entre los concejales denunciantes.

Los ediles del PLRA Édgar Morel y Alberto Ghiringhelli buscan conocer el destino de los recursos públicos transferidos, los conceptos de los desembolsos y las documentaciones que respaldan su utilización.