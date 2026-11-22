El gobernador del departamento Central y precandidato presidencial, Ricardo Estigarribia, llamó a fortalecer la unidad del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y extender ese acuerdo a todos los sectores de la oposición.

El planteamiento se dio durante un encuentro con dirigentes liberales del departamento de Paraguarí, realizado este sábado en la ciudad de Carapeguá.

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Durante su intervención, Estigarribia sostuvo que el liberalismo debe superar sus diferencias internas para construir una gran concertación opositora, respaldada por una estrategia política y una propuesta económica que brinde respuestas concretas a la ciudadanía.

“Dentro del Partido Liberal tenemos que buscar primeramente la unidad y fuera del Partido Liberal, para darle una patada a este Gobierno en el 2028”, expresó el gobernador, al señalar la urgencia de consolidar una alternativa política que frene el deterioro económico que hoy afecta a miles de familias paraguayas.

¿Quiénes participaron del encuentro liberal en la ciudad de Carapeguá?

La reunión política contó con la presencia del presidente del PLRA, Alcides Riveros, además de senadores, diputados, intendentes, concejales departamentales y municipales del noveno departamento. También asistieron presidentes de comités, convencionales, representantes de la Juventud Liberal Radical Auténtica (JLRA), afiliados y militantes de base de la zona.

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¿Cuál fue el reclamo del gobernador de Central sobre el caso Ueno y los ahorristas?

En otro tramo de su discurso, el jefe departamental se refirió a las consecuencias del caso Ueno y a la situación de los ahorristas que perdieron sus recursos, recordando que detrás del conflicto existen familias que trabajaron y ahorraron durante toda su vida.

Sostuvo que el partido debe asumir una postura firme ante esta problemática y garantizar que hechos similares no vuelvan a repetirse.

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Asimismo, remarcó que el electorado exige una oposición cohesionada con planes de gobierno viables, sólidos y con visión de futuro para el Paraguay.

“Hoy la gente quiere que la oposición esté unida y que muestre una propuesta diferente. Nosotros, como partido, tenemos que dar el primer paso”, afirmó Estigarribia ante la dirigencia local.

¿Cómo busca el PLRA articular la unidad de la oposición en el interior del país?

Estigarribia expresó su confianza en que, mediante el trabajo conjunto entre la dirigencia liberal y diversos sectores sociales, se logrará construir una alternativa de poder para alcanzar la Presidencia de la República en los próximos comicios generales.

“El próximo 15 de agosto, un liberal va a jurar frente al Palacio de los López”, aseveró en referencia al traspaso de mando de 2028.

El acto en Carapeguá forma parte de la gira que el gobernador de Central desarrolla junto a referentes políticos del interior del país, dentro de una agenda orientada al diálogo y la articulación partidaria de cara a las internas y generales.

Presidenciables opositores

Estigarribia actualmente es el presidenciable del PLRA que capta el apoyo partidario. Otros que han expresado su intención de buscar la presidencia de la República son los senadores Eduardo Nakayama, Celeste Amarilla y Salyn Buzarquis. Este último ha expresado que su intención responde a dar su apoyo y ser dupla del presidenciable opositor Miguel Prieto (YoCreo).

La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) también dijo que buscará la presidencia de la República aunque su sector plantea que ella sea dupla de Ricardo Estigarribia.