El encuentro se llevó a cabo en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), agrupación presidida por Alcides Riveros, quien estuvo acompañado por el senador liberal Ever Villalba. También participaron el titular de Yo Creo, Fran Arrúa; las senadoras Yolanda Paredes y Lucía Mendoza, de Cruzada Nacional; la exsenadora Desirée Masi, por el Partido Democrático Progresista (PDP); la senadora Esperanza Martínez (PPC) y la diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida (PPQ), entre otros referentes.

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El titular del PLRA, Alcides Riveros, señaló que cada partido integrante de la mesa acercará su propuesta para definir una chapa presidencial única.

Indicó que se conforma así un grupo de trabajo que se encargará de estudiar cada iniciativa, ya sea bajo la figura de alianza o de concertación.

Asimismo, aseguró a la ciudadanía que las conversaciones con miras a una oposición unida están en marcha, aunque aclaró que todavía no existe una nueva fecha para la firma del acuerdo electoral. Este pacto había sido anunciado originalmente para el 9 de noviembre último, pero debió postergarse ante el estallido social y político que generaron el cierre del banco Ueno y la destitución de Santiago Peña.

“Queremos darle la tranquilidad a la ciudadanía que empezamos a trabajar sobre el Proyecto País y el método de elección”, aseveró Riveros al término de la reunión.

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¿Por qué aún no avanza el juicio político contra el contralor Camilo Benítez?

Respecto al pedido de juicio político contra el contralor general de la República, Camilo Benítez —quien cuenta con el respaldo tanto del cartismo como de la disidencia colorada—, el presidente del PLRA explicó que se seguirán estudiando las posibilidades desde el Consejo Parlamentario en lo que respecta a su partido, mientras que las demás agrupaciones harán lo propio en sus respectivas instancias.

Riveros reconoció que actualmente la oposición no cuenta con los votos necesarios en el Congreso para impulsar la remoción, pero advirtió que cada día aparecen nuevas causales contra el alto funcionario.

Reclamos de la oposición al TSJE

Por último, Riveros indicó que la mesa de presidentes de partidos opositores también analizó un problema detectado en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), institución presidida por Jorge Bogarín González hasta diciembre y que desde enero estará encabezada por César Rossel (PLRA).

El dirigente detalló que actualmente existen 180.000 personas que figuran como “no ubicables” y manifestó que buscan que sean localizadas para que puedan ejercer su derecho al voto. Según explicó, se trata de ciudadanos que ya están inscriptos, pero que aún no ingresaron efectivamente al padrón electoral, motivo por el cual solicitarán una audiencia formal con los tres ministros del TSJE.