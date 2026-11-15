Buzarquis es el “elegido” de Miguel Prieto para el 2028

El líder de Partido Yo Creo Miguel Prieto ofreció un encendido discurso durante el festejo de cumpleaños de senador Salyn Buzarquis (PLRA) en donde le aseguró que lo quiere para su dupla presidencial para el 2028. Sin embargo, Prieto aclaró que respetará las internas y los acuerdos electorales de la oposición.

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“Quiero que Salyn sea mi dupla, quiero hacer equipo político con él. No quiero otro, no quiero que sea otro, quiero que sea él”, dijo Prieto y aclaró que no buscará hacer dupla con otro, pero que respetará los acuerdos de la oposición.

El exintendente esteño pidió que sus palabras se hagan llegar hasta los otros dirigentes políticos que están especulando sobre las futuras alianzas de la oposición.

El acercamiento entre Prieto y Buzarquis ya viene desde hace varios meses, situación que está generando ronchas en carpas azules, principalmente entre los dirigentes que también anunciaron que pretenden integrar la chapa presidencial, como el gobernador de Central Ricardo Estigarribia.

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En septiembre pasado, Salyn Buzarquis anunció públicamente su respaldo a una eventual candidatura presidencial de Prieto y aseguró que estaban construyendo un proyecto político juntos.

La postura pública de Buzarquis hacia Prieto también generó ya un cruce de palabras en la Cámara Alta con otros senadores liberales, quienes no están conformes con el tempranero anuncio que podría poner trabas a un acuerdo en la oposición.

Si bien, Prieto fue eufórico por su preferencia a Buzarquis aseguró que respetará los acuerdos que surjan desde la oposición, que no será un elemento de división y pidió a los demás líderes sentarse a negociar para buscar la unidad.

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“No voy a hacer campaña por vos Salyn cuando llegue la interna de tu partido, pero hoy puedo decir que te prefiero ya que no hay interna”, dijo el exintendente esteño.

El político esteño si bien dice que respetará los pactos en el interior de su propio partido ya generó tensión por renunciar a su banca de concejal y romper de manera unilateral un acuerdo con los demás líderes de Yo Creo.