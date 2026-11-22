El viceministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, Víctor Verdún, recibió este fin de semana al secretario de Relaciones Exteriores de la Argentina, Juan Manuel Navarro, en la sede de la Cancillería nacional.

Los diplomáticos presidieron la reunión de la Subcomisión de Asuntos Políticos, con el objetivo de abordar los principales temas de la agenda común y reafirmar la “voluntad de ambos gobiernos de seguir profundizando el diálogo político, fortaleciendo los mecanismos bilaterales vigentes y promoviendo iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo, la integración y el bienestar de ambas naciones”.

Los temas que abordaron

Conforme a los datos oficiales, en materia de seguridad, ambas delegaciones hablaron de la importancia de profundizar la cooperación y la coordinación para hacer frente al crimen organizado transnacional, el narcotráfico y otros delitos conexos.

En particular, ambas cancillerías abordaron “el fortalecimiento del Comando Bipartito de Seguridad en Fronteras y el seguimiento de los trabajos de la Comisión Mixta sobre Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, como mecanismos fundamentales para articular esfuerzos e intercambiar información entre las instituciones competentes”.

Por otra parte, las delegaciones de Paraguay y Argentina “reafirmaron su compromiso de continuar impulsando los mecanismos de coordinación fronteriza y cooperación consular, atendiendo especialmente las necesidades de las comunidades de las zonas limítrofes”.

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“De igual manera, conversaron sobre la relevancia de seguir manteniendo el diálogo acerca de los asuntos regionales y multilaterales, sobre la base de los principios, valores e intereses comunes”, refiere el reporte.

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Conectividad e infraestructura

En la agenda entre Paraguay y Argentina, las delegaciones dialogaron sobre cuestiones vinculadas a la conectividad e infraestructura, con especial atención a la relevancia estratégica de la Hidrovía Paraguay-Paraná para el comercio y la integración entre los dos países, y a la cooperación energética.

En cuanto a la integración física, hasta ahora está pendiente el avance del proyecto de construcción del puente que pretende unir Ñeembucú con la provincia de Chaco, Argentina.