El expresidente de la República procesado en el caso Ueno Bank, Santiago Peña Palacios, deberá estar en condiciones de “igualdad con los demás internos” de la Prisión Militar de Viñas Cue, donde cumple la medida de prisión preventiva, así lo dispuso vía oficio, el juez penal de garantía Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal.

El magistrado remitió un oficio a la Dirección del Servicio de Justicia Militar (DISERJUMIL), mediante el cual se disponen las condiciones de igualdad entre Santiago Peña en relación directa con los demás privados de libertad en el referido recinto.

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Ello porque, según había denunciado el abogado defensor de Peña, Ricardo Preda, el exmandatario solo podía estar en el exterior de su celda por un lapso de 4 horas diarias, 2 horas de mañana y 2 horas de tarde. Sin embargo, al ser consultado el juez Legal, aclaró que al momento de dictarse la reclusión en Viñas Cue no impuso restricción horaria alguna y dijo que esa ya es una atribución de las autoridades del lugar.

Además, Legal también dispuso que el procesado Santiago Peña “pueda compartir y socializar con otros internos que no guarden relación con el presente proceso, siempre que ello resulte compatible con las condiciones de seguridad del establecimiento”, ya que según su abogado defensor Ricardo Preda, cuando Peña salía al patio los demás internos eran perjudicados pues no podían estar en el exterior al mismo tiempo.

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En cuanto a las “condiciones comunes” en las que deberá estar ahora Santiago Peña en su régimen de reclusión, el juez destacó que el mismo podrá socializar con quienes “no guarden relación con el presente caso” y “siempre que ello resulte compatible con las condiciones de seguridad del establecimiento”.

Además, Legal llamó a través de su escrito a que se adopten las medidas de seguridad pertinentes para precautelar y resguardar la integridad del imputado por asociación criminal, lesión de confianza y otros hechos punibles más.

Piden acondicionador de aire y heladera para Santiago Peña

El abogado Preda señaló a ABC que remitió un pedido a las autoridades del penal militar, relacionado a la introducción de ciertos elementos para mejorar las condiciones de reclusión de su cliente, el expresidente Santiago Peña. Esto luego de la constitución en el lugar de la jueza de Ejecución Penal Especializada en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado Nº 2 Lidia Wyder.

En ese sentido, Preda detalló que el pedido hace referencia a la introducción de un acondicionador de aire portátil, ante el señalamiento de la jueza sobre la poca circulación de aire en la habitación de Peña, además de una heladera pequeña para mantener frescos los alimentos y el agua.

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En cuanto a la alimentación, Preda sostuvo que no hubo ningún cuestionamiento por parte del procesado Santiago Peña así como tampoco sobre el tamaño de la cama, aunque sobre la calidad de esta, indicó que podrían solicitar su cambio más adelante.

Preda dijo que estas son cuestiones administrativas y no netamente jurídicas, por lo que no implica una autorización del juez, sino de las autoridades del lugar de detención.

Santiago Peña, el preso N° 53 de Viñas Cue

Tras el ingreso de Santiago Peña, quien se convirtió en el preso número 53 de la cárcel militar de Viñas Cue, el General Nicolás Narvaez, presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar, detalló que al exmandatario le realizaron las inspecciones médicas correspondientes y luego de confirmar que está en buen estado de salud, fue derivado a su celda.

Explicó que la celda tiene una dimensión aproximada de 4 x 4 metros, un baño, placard, una cama, un colchón, una mesa, una silla y un ventilador. Tendrá el mismo régimen que los demás reos, con la excepción de que por una cuestión de seguridad, deberá estar separado del resto.

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El menú que consumirá Peña está establecido para una semana, con el que tendrá tres comidas diarias: desayuno, almuerzo y cena. En caso de que sus visitas les acerquen comida, si se autoriza su ingreso, podrá consumirla.

Narvaez puntualizó que Peña tendrá un régimen de esparcimiento de lunes a viernes, dos veces al día, a la mañana de 8:00 a 10:00 y a la tarde de 15:00 a 17:00, que además es diferenciado de los otros presos para evitar que entren en contacto. El lugar de esparcimiento es una especie de cancha de fútbol de salón, según indicó el jefe militar.

Santiago Peña imputado por asociación criminal en el caso Ueno Bank

El pasado 13 de noviembre los fiscales Christian Benítez Cáceres, Silvia González Véster, Elena Fiore Franco, Ruth Benítez, Laura Giacummo, Verónica Valdez y Marlene González, imputaron por asociación criminal a Santiago Peña, quien hasta entonces afrontaba un proceso solo por lesión de confianza y administración en provecho propio.

Junto con Peña también fueron imputados por la asociación criminal el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Dagoberto Carvallo Spalding y el superintendente de Bancos del BCP Holderg Aníbal Insfrán Ibarrola; así como los exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco Aurelio González.

Para el Ministerio Público la imputación que incluyó la asociación criminal se da con base a los datos que señalan que en marzo del año 2019 Santiago Peña Palacios habría adquirido 1.500 acciones preferidas de Credicentro (posteriormente Ueno Holding S.A.E.C.A.) por G. 1.500 millones.

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El 14 de agosto de 2023 Carlos Carvallo Spalnding dejó la presidencia de Financiera Ueno y, acto seguido, en fecha 15 de agosto de 2023 Santiago Peña asumió la Presidencia de la República, declarando activos financieros vinculados al Grupo Vázquez S.A.E. (relacionado a Ueno Bank) por G. 8.894 millones.

Posteriormente, el 7 de septiembre de 2023, mediante el decreto N.º 214, Santiago Peña designó a Carlos Carvallo Spalding como presidente del Banco Central del Paraguay (BCP).

La Fiscalía destaca que las coordinaciones, acuerdos y actos materiales se habrían ejecutado de forma coordinada entre Santiago Peña, Carlos Carvallo, Holger Insfrán, Liana Caballero, Miguel Mora y Marco Aurelio González, en función a los cargos que ocupaban en la Presidencia de la República y el Banco Central del Paraguay, respectivamente.