Miguel Prieto compartió en sus redes sociales el video de una ponencia dirigida a su equipo electoral, en la que utilizó una fotografía de tamaño real que mostraba a Santiago Peña esposado, con casco y chaleco antibalas ingresando al penal de Viñas Cué.

Durante su intervención, Prieto señaló que en el ámbito político suele destacarse en exceso la capacidad técnica de los dirigentes, mientras se descuida por completo la formación moral y espiritual de los candidatos. Sostuvo que esto fue precisamente lo que le ocurrió al exmandatario.

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“Somos seres humanos, podemos cometer errores. Santiago Peña —yo llegué a la conclusión, no soy dueño de la verdad—, él no es una mala persona. Él es una buena persona que sucumbió”, aseveró.

¿Por qué Miguel Prieto cuestionó el perfil académico de los candidatos?

La grabación de Prieto se difunde luego de que el líder de Yo Creo recibiera críticas por su supuesta falta de preparación académica o formación técnica y por intentar imponer condiciones al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). En su exposición, reconoció que la formación técnica e intelectual es indispensable para administrar una ciudad, ejercer como concejal municipal o departamental, o desempeñar la Presidencia de la República y una banca legislativa.

“Claro que es importante, pero no se habla de la fuerza, de la preparación moral y de la preparación espiritual. No se hablan de estos temas. Es como si fuera que se están dejando de lado”, expresó junto a la imagen de Peña, quien en su momento fue presentado por Horacio Cartes como uno de los perfiles más preparados del país.

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¿Cuál fue el mensaje de Prieto sobre la corrupción para su equipo electoral?

Finalmente, el dirigente opositor instó a sus colaboradores a reflexionar con sinceridad sobre los motivos reales por los cuales desean integrar un eventual gobierno.

“He visto personas cercanas, amigos, gente a quien amo, corromperse y recuperarse y volver a corromperse y volver a recuperarse, porque esto no es un camino solamente ascendente y un camino solamente hacia abajo”, manifestó.

En esa línea, advirtió que todo dirigente está expuesto a ser fluctuante ante las presiones del poder: “Un día puede que le digamos no a un hecho de corrupción y otro día puede que nos sobrepase y digamos sí, porque esto es así”.