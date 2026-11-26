08:00: Ceremonia de egreso de los participantes en los Programas de Doctorado en Defensa, Desarrollo y Seguridad Estratégica Nacional, y de Maestría en Planificación y Conducción Estratégica Nacional del Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IAEE). El evento será en el Gran Teatro del Banco Central del Paraguay, Asunción.

09:00: El mandatario tendrá una reunión con William Wilka, presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar) en Mburuvicha Róga.

10:00: Alliana tendrá un encuentro con Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio (MIC) en Mburuvicha Róga

12:00: Reunión con Eduardo González, ministro Asesor Jurídico en Mburuvicha Róga.