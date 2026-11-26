- 08:00: Ceremonia de egreso de los participantes en los Programas de Doctorado en Defensa, Desarrollo y Seguridad Estratégica Nacional, y de Maestría en Planificación y Conducción Estratégica Nacional del Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IAEE). El evento será en el Gran Teatro del Banco Central del Paraguay, Asunción.
- 09:00: El mandatario tendrá una reunión con William Wilka, presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar) en Mburuvicha Róga.
- 10:00: Alliana tendrá un encuentro con Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio (MIC) en Mburuvicha Róga
- 12:00: Reunión con Eduardo González, ministro Asesor Jurídico en Mburuvicha Róga.
- 14:00: Reunión con Rolando de Barros, ministro Secretario General y Jefe del Gabinete Civil.
26 de noviembre de 2026 - 21:32
Así será la agenda del presidente Pedro Alliana este viernes 27 de noviembre
Las actividades oficiales del mandatario para este viernes 27 de noviembre arrancan a las 08:00 en el Banco Central del Paraguay y continúan con reuniones clave con William Wilka, Marco Riquelme, Eduardo González y Rolando de Barros.
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