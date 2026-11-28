Ante la resolución de Ueno Bank y la falta de cobros, la senadora Lizarella Valiente (ANR, HC) confirmó la existencia un proyecto de ley con el objetivo principal de lograr que los ahorristas recuperen la totalidad de su dinero.

La propuesta busca que los pagos se realicen utilizando el fondo de garantías y que estos desembolosos ya se den antes de que termine el año. También se plantea que todos los bienes e inmuebles incautados que se derivan a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) pasen luego a dicho fondo para respaldar la devolución de los recursos.

Ante la consulta sobre la disponibilidad de los recursos, la legisladora afirmó que cuentan con información sobre que el saldo del fondo sería suficiente para cubrir a todos los clientes, inclusive sin importar la suma que tenían depositada.

Tampoco descartó unir propuestas en el Congreso, sugiriendo así fusionar su iniciativa con otros proyectos similares presentados para acelerar los trámites legislativos. “Yo creo que la mayoría me va a acompañar porque además considero que los ahorristas merecen recuperar su dinero”, sostuvo.

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Trabajo durante el receso parlamentario

Finalmente,la senadora anunció que continuaría trabajando por el proyecto durante el receso parlamentario, por lo que también seguiría buscando apoyo de otros legisladores.

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Por otra parte, el Banco Central del Paraguay (BCP) habilitó canales específicos de correo electrónico y plataformas digitales para que los ahorristas, inversionistas y deudores de Ueno Bank puedan canalizar sus consultas, destrabar pagos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) o devolver montos acreditados por error.

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