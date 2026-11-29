Víctor Insfrán, exrepresentante de los trabajadores ante el Consejo del IPS, aprobó la colocación de US$ 32 millones en octubre de 2024, votó por reducir la exigencia de puntaje para los CDA y avaló el depósito de US$ 13 millones en diciembre de 2025.

Actualmente es investigado por la Fiscalía debido a que obtuvo un crédito en Ueno Bank por G. 1.116 millones a un plazo de 700 cuotas (casi 60 años), un cronograma de pago materialmente imposible de cumplir dada su edad de 72 años.

Luego de la difusión de la información vinculada a sus movimientos financieros, Insfrán decidió romper el silencio y se puso en contacto con nuestra redacción para dar su versión de los hechos.

En primer término, el exconsejero buscó desmentir las versiones que circulaban sobre la extensión del compromiso financiero asumido. “No pensaba contestar el absurdo, pero como todos están con el tema, solo quiero aclarar que la citada operación es a dos años de plazo, o sea, 720 días”, afirmó de manera tajante.

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En esa misma línea, enfatizó que la deuda se encuentra siendo honrada en tiempo y forma, y que fue transparentada ante los organismos de control correspondientes al cierre de su gestión en la previsional.

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“Ya está pagada la cuota 10 del mismo. Está al día y fue incluido lógicamente en mi declaración jurada en su momento, cuando abandoné el cargo”, sostuvo.

Finalmente, explicó que su intervención responde únicamente a la necesidad de frenar especulaciones que considera infundadas respecto a la duración del acuerdo. “Solo lo realizo porque me dijeron que todos estaban hablando de una operación a 60 años, algo evidentemente que no existe”, concluyó.