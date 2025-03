El herpes genital: mitos y realidades sobre el virus del herpes simple

¿Qué es el herpes genital?

El herpes genital es una infección causada por los dos tipos principales del virus del herpes simple: el VHS-1, que comúnmente causa herpes oral, y el VHS-2, que es el causante más frecuente del herpes genital.

Esta enfermedad se caracteriza por la aparición de llagas o vesículas en las áreas genitales y puede ser transmitida a través del contacto piel a piel.

Mitos comunes sobre el herpes genital

Mito 1: “solo las personas promiscuas contraen herpes”. En realidad el herpes es una de las infecciones más comunes y puede afectar a cualquier persona sexualmente activa, sin importar su número de parejas.

Además, el uso inadecuado de métodos de barrera o el contacto piel a piel con áreas no protegidas puede llevar a la transmisión.

Mito 2: “el herpes siempre es evidente”. La verdad es que muchas personas con herpes no presentan síntomas visibles.

La ausencia de síntomas no significa que el virus no esté presente o no pueda ser transmitido. De hecho, es posible transmitir el herpes incluso cuando no hay un brote visible.

Mito 3: “el herpes solo se propaga durante un brote”. Lo cierto es que, aunque el riesgo de transmisión es mayor cuando hay llagas visibles, el herpes también puede ser transmitido en periodos asintomáticos a través de lo que se conoce como “shedding” asintomático.

Realidades sobre el virus del herpes simple

Una vez que una persona contrae el VHS, el virus permanece en su cuerpo de por vida. Aunque no siempre causa síntomas, puede activarse en momentos de estrés o por otros desencadenantes.

El diagnóstico suele realizarse mediante exámenes clínicos y pruebas de laboratorio. No existe una cura para el herpes, pero sí tratamientos efectivos que pueden reducir la gravedad de los síntomas y la frecuencia de los brotes. Medicamentos antivirales como el aciclovir, el valaciclovir y el famciclovir son comúnmente utilizados para este fin.

Este diagnóstico de herpes puede tener un impacto psicológico significativo debido al estigma asociado. Es importante buscar apoyo emocional y recursos educativos para manejar la infección de manera efectiva.

En cuanto a la prevención, el uso de preservativos puede reducir el riesgo de transmisión, aunque no lo elimina por completo debido a que el virus puede estar presente en áreas no cubiertas. La comunicación abierta con las parejas sexuales y la abstinencia durante los brotes también son medidas preventivas importantes.

Entender la realidad del herpes genital es esencial para reducir el estigma y mejorar el manejo de la enfermedad. La educación y la conciencia son claves para combatir los mitos y brindar apoyo a quienes conviven con el virus del herpes simple.