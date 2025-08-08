Sexualidad

Día Internacional del Orgasmo Femenino: historia, tabúes y derechos sexuales

El Día Internacional del Orgasmo Femenino se celebra cada 8 de agosto e invita a reflexionar sobre el derecho al placer, su invisibilización histórica y el camino hacia una sexualidad más libre, informada y equitativa para las mujeres. ¿Cómo fue el paso de la represión victoriana al empoderamiento actual?

Por ABC Color
08 de agosto de 2025 - 06:00
Concepto de orgasmo femenino, imagen ilustrativa.
Iona Studio

Qué es el orgasmo

Un orgasmo es la sensación intensa de placer físico y emocional que ocurre al final de la excitación sexual, caracterizada por contracciones musculares y una liberación de tensión sexual.

Orígenes médicos y mitos victorianos sobre el orgasmo femenino

Durante la época victoriana, el orgasmo femenino estuvo rodeado de ignorancia, estigmas y silenciamiento. La sexóloga Mariana Kersz señala que “la medicina de ese entonces consideraba el placer femenino casi patológico, ignorando tanto su existencia como su función”.

A fines del siglo XIX, el diagnóstico de “histeria” —atribuido casi exclusivamente a mujeres— fue utilizado como justificación para intervenciones médicas que iban desde masajes genitales hasta tratamientos con aparatos eléctricos e incluso histerectomías.

Concepto de orgasmo femenino, imagen ilustrativa.
Concepto de orgasmo femenino, imagen ilustrativa.

Los médicos que aplicaban estas técnicas no reconocían que estaban provocando orgasmos, ya que el placer sexual femenino era negado o reprimido desde una visión patriarcal de la medicina.

Esta patologización del deseo marcó profundamente la cultura médica y social en torno a la sexualidad femenina. Sin embargo, hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX, voces dentro de la ciencia, la sexología y los primeros movimientos feministas comenzaron a cuestionar estas creencias. Ese proceso sentó las bases para una comprensión más integral del placer como parte esencial de la salud sexual de las mujeres.

Estudios y datos actuales sobre sexualidad femenina

A pesar de los avances, los estudios recientes muestran que aún existen desafíos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de Argentina, casi el 45% de las mujeres declara dificultades para alcanzar el orgasmo de forma regular.

Concepto de orgasmo femenino, imagen ilustrativa.
Concepto de orgasmo femenino, imagen ilustrativa.

Además, investigaciones publicadas en The Journal of Sexual Medicine destacan la persistente brecha del orgasmo en parejas heterosexuales: los hombres refieren llegar al clímax en un 95% de las ocasiones, frente a solo el 65% de las mujeres.

La psicóloga Cecilia Ce dice que “trabajar en la educación sexual y el autoconocimiento sigue siendo clave para cerrar esa brecha”.

El rol del Día Internacional del Orgasmo Femenino

Impulsado desde Brasil en 2006 y expandido por Latinoamérica, el Día Internacional del Orgasmo Femenino busca romper con la invisibilización del placer de las mujeres.

Concepto de orgasmo femenino, imagen ilustrativa.
Concepto de orgasmo femenino, imagen ilustrativa.

Activistas y profesionales subrayan que la fecha sirve para abrir el diálogo sobre derechos sexuales y autocuidado. Para la ginecóloga Sandra Magirena, “visibilizar el placer femenino no solo rompe con el machismo médico-histórico, sino que también fortalece la autonomía corporal”.

El empoderamiento sexual está ligado al bienestar físico y emocional. Según la Organización Mundial de la Salud, una sexualidad satisfactoria es un derecho humano fundamental.

Diferentes estudios apuntan a que el orgasmo libera endorfinas, reduce el estrés y favorece la autoestima. Sexólogas internacionales insisten en la importancia de la educación integral: “Cuando la sexualidad deja de ser tabú, las mujeres acceden a relaciones más sanas y placenteras”, sostiene la terapeuta Lucía González.

Desafíos culturales y el camino hacia la igualdad

Los expertos coinciden en que persisten retos culturales y educativos. El silencio y la vergüenza heredados de épocas pasadas aún influyen en la conversación sobre el placer femenino.

No obstante, el auge de iniciativas como el Día Internacional del Orgasmo Femenino y el trabajo interdisciplinario promueven una mirada más positiva y reivindicatoria. El desafío sigue siendo garantizar un espacio seguro donde cada mujer pueda conocer, disfrutar y reclamar pleno derecho al placer.

