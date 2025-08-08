Día Internacional del Orgasmo Femenino: historia, tabúes y derechos sexuales

Qué es el orgasmo

Un orgasmo es la sensación intensa de placer físico y emocional que ocurre al final de la excitación sexual, caracterizada por contracciones musculares y una liberación de tensión sexual.

Orígenes médicos y mitos victorianos sobre el orgasmo femenino

Durante la época victoriana, el orgasmo femenino estuvo rodeado de ignorancia, estigmas y silenciamiento. La sexóloga Mariana Kersz señala que “la medicina de ese entonces consideraba el placer femenino casi patológico, ignorando tanto su existencia como su función”.

A fines del siglo XIX, el diagnóstico de “histeria” —atribuido casi exclusivamente a mujeres— fue utilizado como justificación para intervenciones médicas que iban desde masajes genitales hasta tratamientos con aparatos eléctricos e incluso histerectomías.

Los médicos que aplicaban estas técnicas no reconocían que estaban provocando orgasmos, ya que el placer sexual femenino era negado o reprimido desde una visión patriarcal de la medicina.

Esta patologización del deseo marcó profundamente la cultura médica y social en torno a la sexualidad femenina. Sin embargo, hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX, voces dentro de la ciencia, la sexología y los primeros movimientos feministas comenzaron a cuestionar estas creencias. Ese proceso sentó las bases para una comprensión más integral del placer como parte esencial de la salud sexual de las mujeres.

Estudios y datos actuales sobre sexualidad femenina

A pesar de los avances, los estudios recientes muestran que aún existen desafíos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de Argentina, casi el 45% de las mujeres declara dificultades para alcanzar el orgasmo de forma regular.

Además, investigaciones publicadas en The Journal of Sexual Medicine destacan la persistente brecha del orgasmo en parejas heterosexuales: los hombres refieren llegar al clímax en un 95% de las ocasiones, frente a solo el 65% de las mujeres.

La psicóloga Cecilia Ce dice que “trabajar en la educación sexual y el autoconocimiento sigue siendo clave para cerrar esa brecha”.

El rol del Día Internacional del Orgasmo Femenino

Impulsado desde Brasil en 2006 y expandido por Latinoamérica, el Día Internacional del Orgasmo Femenino busca romper con la invisibilización del placer de las mujeres.

Activistas y profesionales subrayan que la fecha sirve para abrir el diálogo sobre derechos sexuales y autocuidado. Para la ginecóloga Sandra Magirena, “visibilizar el placer femenino no solo rompe con el machismo médico-histórico, sino que también fortalece la autonomía corporal”.

El empoderamiento sexual está ligado al bienestar físico y emocional. Según la Organización Mundial de la Salud, una sexualidad satisfactoria es un derecho humano fundamental.

Diferentes estudios apuntan a que el orgasmo libera endorfinas, reduce el estrés y favorece la autoestima. Sexólogas internacionales insisten en la importancia de la educación integral: “Cuando la sexualidad deja de ser tabú, las mujeres acceden a relaciones más sanas y placenteras”, sostiene la terapeuta Lucía González.

Desafíos culturales y el camino hacia la igualdad

Los expertos coinciden en que persisten retos culturales y educativos. El silencio y la vergüenza heredados de épocas pasadas aún influyen en la conversación sobre el placer femenino.

No obstante, el auge de iniciativas como el Día Internacional del Orgasmo Femenino y el trabajo interdisciplinario promueven una mirada más positiva y reivindicatoria. El desafío sigue siendo garantizar un espacio seguro donde cada mujer pueda conocer, disfrutar y reclamar pleno derecho al placer.