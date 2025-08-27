¿Dolor o bultos? Conocé qué pueden indicar las lesiones genitales y cuándo actuar

Verrugas o “pápulas” perladas: las verrugas genitales suelen deberse al virus del papiloma humano (VPH). Pequeñas pápulas lisas con umbilicación central pueden ser molusco contagioso. También hay variantes anatómicas benignas, como pápulas perladas del glande, que no son ETS. Según la Organización Mundial de la Salud, el VPH es la infección sexual más común y la mayoría de las personas sexualmente activas lo contraen alguna vez. El herpes genital es altamente prevalente a nivel global y la sífilis sigue siendo una causa relevante de úlceras genitales, de acuerdo con la OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.