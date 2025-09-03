Labioplastia y expectativas: desmitificando la cirugía estética genital

Lo que popularmente se llama “labios vaginales” son los labios de la vulva (mayores y menores), estructuras externas que protegen la uretra y la entrada vaginal. Su forma, longitud, grosor, pigmentación y simetría varían ampliamente entre personas.

Sociedades de ginecología como el American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) y el Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) sostienen que existe un “amplio rango de normalidad” en la anatomía vulvar. Asimetrías leves, labios menores visibles por fuera de los mayores o diferencias de color no implican enfermedad.