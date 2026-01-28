Parejas “esponja”: el riesgo de absorber el estrés del otro y cómo proteger tu propia energía

Amor, empatía… y sobreidentificación

La base de este fenómeno es, en apariencia, positiva: alta empatía y compromiso con el bienestar de la pareja. El problema surge cuando el límite entre “acompañar” y “fundirse emocionalmente” se diluye.

Psicólogos especializados en terapia de pareja describen un mismo patrón: uno de los miembros llega saturado, cuenta lo ocurrido y el otro pasa de estar tranquilo a sentir rabia, ansiedad o cansancio físico, como si hubiera vivido él mismo la situación. No hay solo comprensión; hay contagio emocional.

A corto plazo, este reflejo puede fortalecer la sensación de apoyo mutuo. A largo plazo, sin embargo, favorece la aparición de síntomas de estrés crónico, dificultades de sueño, irritabilidad y discusiones que ya no tienen que ver con el problema inicial, sino con el nivel de saturación acumulado.

Cuando cuidar se convierte en carga

La línea roja se cruza cuando la vida emocional de uno comienza a organizarse en torno al malestar del otro. Es entonces cuando aparecen señales de alarma: la persona “esponja” deja de hacer planes por miedo a que su pareja la necesite, siente culpa si está bien cuando el otro está mal y se sorprende pendiente, casi de forma obsesiva, del estado de ánimo ajeno.

Este desequilibrio puede generar una dinámica de dependencia: uno descarga, el otro contiene. Con el tiempo, el primero puede sentirse legitimado a desahogarse sin filtros, mientras el segundo se percibe responsable de sostenerlo todo. El vínculo se vuelve menos horizontal y más parecido a una relación cuidador–paciente.

Proteger la propia energía sin abandonar al otro

Los especialistas insisten en que la clave no es endurecerse ni volverse indiferente, sino aprender a acompañar sin perder de vista la propia frontera emocional.

Un primer paso es poner palabras a lo que sucede. Expresar algo tan sencillo como “quiero escucharte, pero cuando revivimos tanto lo que te pasó me quedo muy cargado” permite negociar cómo y cuándo hablar de los problemas, en lugar de absorberlos en silencio.

También resulta útil introducir pequeñas “válvulas de escape”: espaciar las conversaciones más intensas, alternar temas agradables con los conflictivos y reservar momentos individuales para actividades que descarguen tensión, desde hacer ejercicio hasta simplemente caminar a solas.

La regulación del propio cuerpo es otro recurso subestimado. Mientras se escucha al otro, tomar conciencia de la respiración, la postura y la tensión muscular ayuda a no entrar en una espiral de activación conjunta. El mensaje implícito es claro: “estoy contigo, pero anclado en mi propio centro”.

Poner límites también es un acto de amor

En contextos de estrés prolongado —problemas laborales crónicos, conflictos familiares, enfermedades— puede ser necesario trazar límites más firmes: acordar horarios para hablar de ciertos temas, sugerir que la pareja busque ayuda profesional o decidir que determinados detalles no se comentarán en casa.

Lejos de ser un abandono, estos límites protegen a ambos. La persona que suele desbordarse gana espacios de apoyo más eficaces; la “esponja” deja de vivir permanentemente en modo contención y puede ofrecer una presencia más serena y estable.

Convertir la pareja en un lugar seguro no significa compartirlo todo en la misma intensidad, sino construir un clima donde cada uno pueda estar mal sin arrastrar al otro al mismo pozo. En tiempos de ansiedad generalizada, aprender a no absorberlo todo quizá sea una de las formas más cuidadosas de estar juntos.