03 de febrero de 2026 - 10:04

El “core” y el placer: la relación directa entre unos abdominales fuertes y orgasmos más intensos

Relación entre abdominales fuertes y orgasmos más intensos.
Durante años, el “six-pack” ha sido un símbolo estético. Pero bajo la cultura del abdomen marcado hay algo menos visible y más interesante: un vínculo entre la fuerza del core y la intensidad del orgasmo, tanto en mujeres como en hombres.

Por ABC Color

Lejos de ser una promesa de gimnasio, la conexión tiene base anatómica: el tronco, el suelo pélvico y los genitales forman un sistema que se coordina al respirar, moverse… y también al excitarse. ¿Qué es el core y qué relación tiene con los orgasmos?

Mucho más que “abdominales”: qué es realmente el core

En el lenguaje del fitness, “core” suele traducirse como abdominales.

En fisiología es algo más amplio: engloba todos los músculos que estabilizan la columna y la pelvis:

  • abdominales profundos (sobre todo el transverso)
  • oblicuos
  • erectores espinales
  • diafragma
  • glúteos
  • y, en la base, el suelo pélvico

Es decir, el core forma una especie de “cilindro muscular” que sostiene el cuerpo desde dentro. Cuando ese cilindro funciona bien, la pelvis se mueve con más control y el flujo sanguíneo en la zona pélvica mejora, dos factores clave en la respuesta sexual.

Anatomía del orgasmo: un asunto de músculos

El orgasmo no es solo una sensación, es un reflejo neuromuscular: una serie de contracciones rítmicas e involuntarias del suelo pélvico y de la musculatura que rodea la vagina, el pene y el ano.

Para que esas contracciones sean más potentes y placenteras influyen tres elementos:

  1. Tono muscular del suelo pélvico y del core profundo.
  2. Riego sanguíneo adecuado en la pelvis.
  3. Coordinación entre respiración, abdomen y suelo pélvico.

Cuando el core está entrenado de forma funcional (no solo con encogimientos clásicos), se favorece precisamente esa coordinación: el transverso abdominal y el suelo pélvico se activan juntos en muchos movimientos, desde una plancha hasta levantarse de la silla.

Qué dice la ciencia sobre ejercicio y orgasmo

Diversas investigaciones han observado que el entrenamiento del suelo pélvico mejora la función sexual, especialmente en mujeres: aumenta la lubricación, la facilidad para llegar al orgasmo y su intensidad percibida.

Aunque muchos estudios se centran en los conocidos “ejercicios de Kegel”, cada vez más fisioterapeutas del suelo pélvico señalan que no basta con contraer y soltar: integrar ese trabajo en un core fuerte y flexible amplifica los resultados.

En hombres, entrenar el core y el suelo pélvico se ha relacionado con mejor control eyaculatorio y erecciones más firmes. El mecanismo es similar: mejor circulación y un sistema neuromuscular más reactivo en la zona genital.

Del gimnasio a la cama: por qué un core fuerte suma placer

Los especialistas destacan varios efectos concretos:

  • Más sensibilidad: un core activo mejora la postura y la alineación de la pelvis, lo que puede traducirse en mayor percepción de estímulos en la región genital.
  • Mayor intensidad de las contracciones orgásmicas: músculos más fuertes y bien irrigados se contraen con más potencia.
  • Más variedad de posturas sexuales: un tronco estable permite explorar posiciones que antes resultaban incómodas o inalcanzables.
  • Resistencia y control: mejor gestión del esfuerzo y de la respiración, algo clave tanto para prolongar el encuentro como para modular la llegada al orgasmo.

Cómo entrenar el core pensando también en el placer

La buena noticia es que no hace falta vivir en el gimnasio ni perseguir un abdomen marcado. Lo que recomiendan los expertos es:

  • Priorizar la musculatura profunda: ejercicios como planchas, variantes de Pilates, trabajo con fitball o movimientos de estabilidad son más interesantes que cientos de “crunches”.
  • Integrar el suelo pélvico: aprender a coordinar inhalación, exhalación y contracción suave del periné ayuda a vincular core y pelvis.
  • Mover la pelvis en todos los planos: balanceos, círculos pélvicos, yoga y danza contribuyen a desbloquear una zona que muchas personas tienen rígida.
  • Evitar el exceso de tensión: un suelo pélvico demasiado contraído también puede causar dolor o dificultar el orgasmo; la relajación es tan importante como la fuerza.

Límites y matices: no todo es cuestión de abdominales

Relacionar core fuerte y orgasmos intensos no significa que quien no entrena esté condenado a un sexo mediocre. El placer sexual depende también de factores psicológicos, emocionales, hormonales y de la relación con la propia imagen corporal.

Además, perseguir un ideal estético de abdomen perfecto puede generar presión y ansiedad, justo lo contrario de lo que facilita el deseo y el orgasmo. Los profesionales insisten en cambiar el foco: más que buscar “tableta”, se trata de construir un centro del cuerpo funcional, estable y sensible.

En ese giro de mirada, el core deja de ser solo un reclamo de redes sociales y se convierte en un aliado inesperado de la vida sexual. No se ve tanto en el espejo como en la cama, pero sus efectos, según quienes trabajan con el cuerpo y la pelvis a diario, pueden sentirse muy de cerca.