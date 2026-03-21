Estudiantes de Bolivia crean anticonceptivo masculino con semillas de mamón

Un grupo de estudiantes de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), en El Alto (Bolivia), desarrolló un producto con “efecto potencial” de anticonceptivo masculino reversible a partir de semillas de mamón, informa la Deutsche Welle.

La iniciativa se plantea como una alternativa frente a los efectos hormonales adversos asociados a las pastillas anticonceptivas consumidas por mujeres.

Según explican las investigadoras, las semillas de la mamón tendrían un efecto temporal de “azoospermia o anulación de los espermatozoides”, sin efectos secundarios.

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El objetivo: más opciones para la planificación familiar

La propuesta busca ampliar las posibilidades de planificación familiar incorporando opciones dirigidas a los hombres.

En la web de la propia universidad, Jovita Baltazar, una de las creadoras del proyecto, presenta el enfoque del trabajo: “Pensamos este producto como un aporte real a la sociedad. Queremos que los hombres también tengan opciones responsables para la planificación familiar, y que estas sean accesibles, seguras y basadas en recursos naturales”.

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Carispermex: cómo sería su administración

El producto desarrollado lleva el nombre de Carispermex. De acuerdo con Baltazar, se trata de una fórmula granulada efervescente con sabor a café, que se administra en dosis diarias de 20 gramos durante unos 10 días.

El objetivo de esta pauta es inhibir la producción de espermatozoides por un periodo aproximado de un mes, en línea con el efecto temporal descrito para las semillas de mamón.

Fuente: Deutsche Welle