Día Internacional de la Visibilidad Trans: cómo se viven deseo, placer y relaciones

Cuándo es, qué es y por qué se celebra

El Día Internacional de la Visibilidad Trans se conmemora cada 31 de marzo. Nació en 2009, impulsado por la activista Rachel Crandall, como respuesta a una ausencia: había jornadas para recordar la violencia (imprescindibles), pero faltaba una fecha para visibilizar la existencia cotidiana, los logros, la diversidad y la dignidad de las personas trans.

La visibilidad, sin embargo, no es solo “ser visto”. También es ser reconocido sin morbo, sin interrogatorios sobre el cuerpo, sin dudas constantes sobre la identidad. En la intimidad, esa diferencia se vuelve decisiva: el deseo necesita seguridad emocional para desplegarse.

Sexualidad trans: del “cuerpo observado” al cuerpo vivido

Una transición —social, hormonal y/o quirúrgica— puede mover piezas profundas del erotismo. No siempre en línea recta.

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En sexología se sabe que el deseo no depende solo de genitalidad u hormonas: influyen el estrés, la autoestima, la imagen corporal, el contexto de confianza y el tipo de vínculo.

Muchas personas trans describen un cambio clave: pasar de un cuerpo que se siente “ajeno” o vigilado a un cuerpo que puede habitarse.

Esa reconexión puede aumentar el placer, habilitar nuevas prácticas o, a veces, abrir duelos y miedos: “¿me van a desear?”, “¿cómo lo digo?”, “¿qué pasa si tocan una zona que me dispara disforia?”.

Aquí circulan mitos que dañan relaciones y autoestima: que las personas trans “no sienten”, que “si transicionaron ya no disfrutan”, que la sexualidad trans es necesariamente “experimental” o que el cuerpo trans está para la curiosidad ajena.

En la práctica clínica y en la evidencia sobre satisfacción sexual, lo que aparece es más simple y humano: cada cuerpo aprende su mapa del placer y cada vínculo negocia su lenguaje.

Hormonas, cirugías y placer: cambios frecuentes (y conversables)

Las terapias hormonales pueden modificar el deseo y la respuesta sexual. En términos generales, la testosterona suele asociarse a aumento de deseo en algunas personas, y los esquemas con estrógenos/antiandrógenos pueden reducir la erección espontánea o cambiar el patrón del deseo.

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Pero no hay una regla universal: el deseo también se “cocina” en el cerebro (motivación, estrés, seguridad).

Tras cirugías puede haber cambios en sensibilidad, lubricación, dolor o tiempos de excitación. La rehabilitación, el autocuidado y una comunicación paciente suelen marcar la diferencia.

En pareja, a veces ayuda cambiar la pregunta “¿funciona?” por “¿qué se siente bien ahora?”: ajustar ritmo, explorar zonas no genitales, usar lubricación, y permitir que el placer tenga aprendizaje, no examen.

Prácticas y seguridad sexual adaptadas a cuerpos trans

La salud sexual no es solo evitar ITS: es bienestar, placer y decisiones informadas.

Las estrategias se adaptan a anatomías y prácticas concretas (oral, anal, frontal/vaginal, uso de juguetes). Barreras (preservativos externos o internos, campos de látex), lubricantes compatibles, testeo periódico y acuerdos de pareja siguen siendo herramientas centrales.

También lo es el acceso a controles ginecológicos o urológicos sin maltrato, algo que todavía no está garantizado en muchos sistemas de salud.

Para educación sexual inclusiva, suelen ser útiles guías y redes con enfoque afirmativo, como WPATH (estándares de cuidado), organizaciones locales LGBTIQ+ y servicios de salud sexual con perspectiva de diversidad (por ejemplo, Planned Parenthood en EE. UU., FELGTBI+ en España, Fundación Huésped en Argentina, entre otras).

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En Paraguay, Casa Diversa es un referente.

Microagresiones en la intimidad: cuando el prejuicio se mete en la cama

No hace falta un insulto explícito para apagar el deseo. Microagresiones comunes —preguntas intrusivas sobre genitalidad, “sorpresa” ante el cuerpo, fetichización, misgendering, asumir roles sexuales por identidad— pueden erosionar la confianza.

A veces aparecen incluso en vínculos “bienintencionados”, y por eso cuestan: generan culpa, silencios y una sensación de estar siempre explicando.

Construir relaciones sanas no es memorizar reglas, sino practicar habilidades: consentimiento explícito, lenguaje respetuoso, preguntar preferencias sin invadir, acordar cómo nombrar el cuerpo, y sostener la posibilidad de cambiar de idea.

En terapia de pareja se ve una y otra vez: cuando la intimidad se vuelve un lugar seguro, el deseo suele tener más espacio para aparecer.

La visibilidad trans, entonces, también es esto: reconocer que el placer no es un privilegio para pocos cuerpos “normativos”, sino un derecho cotidiano que se aprende, se cuida y se comparte.