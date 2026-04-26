Día Mundial del Pene: higiene íntima masculina y errores que afectan la salud del miembro.

¿Cuándo es el Día Mundial del Pene?

No existe una fecha “oficial” reconocida por organismos sanitarios internacionales. Aun así, en calendarios populares y redes sociales se lo suele ubicar el 26 de abril como “Día Mundial del Pene”, más como disparador cultural que como efeméride institucional. Y eso no le quita valor: puede ser una excusa amable para revisar hábitos, consultar dudas y salir del silencio.

Lea más: ¿Qué se considera un micropene? Más allá de los chistes y el estigma

Higiene íntima masculina: lo importante

Desde la medicina, la idea central es simple: limpiar sin agredir. El pene —como la vulva— tiene una microbiota (microorganismos habituales) y una piel sensible que se irrita con facilidad. En la práctica, para la mayoría alcanza con agua tibia y, si se usa jabón, que sea suave, sin perfume y en poca cantidad.

En penes con prepucio, la recomendación suele incluir retraerlo con cuidado, lavar el glande y el surco (la “corona”), y secar bien antes de volver a cubrir. No por “pureza”, sino porque la humedad sostenida favorece inflamaciones como la balanitis (irritación/infección del glande) y el mal olor.

El esmegma —secreción natural que puede acumularse— es una señal práctica de que conviene mejorar el lavado y el secado, sin entrar en compulsiones.

Lea más: ¿La vigorexia está afectando tu sexualidad? Descubrilo aquí

Errores comunes que afectan la salud del miembro

Hay fallas que se repiten en consultorio, y casi siempre nacen de la vergüenza o de consejos improvisados:

El primero es lavar de más o con productos agresivos: jabones antibacterianos, alcohol, desodorantes íntimos o toallitas perfumadas. Suelen alterar la barrera de la piel y aumentar ardor, picazón y microlesiones. Paradójicamente, a veces se usan “para oler mejor” y terminan empeorando el cuadro.

El segundo es no secar o quedarse con ropa húmeda (gimnasio, pileta, trabajo). La humedad y el calor sostenidos facilitan irritaciones y proliferación de hongos. La ropa interior muy ajustada o sintética puede sumar roce y transpiración; no es un “prohibido”, pero sí un factor a observar si hay molestias.

Otro error frecuente es normalizar el dolor: ardor al orinar, enrojecimiento persistente, grietas, secreción, sangrado del frenillo o picazón que no cede. Muchas veces se intenta “aguantar” o automedicarse con cremas (antimicóticas o corticoides) sin diagnóstico. Eso puede tapar síntomas y cronificar el problema. Además, no todo lo que pica es hongo: también puede ser dermatitis por contacto, infección bacteriana o una ITS.

Y hay un punto clave en sexualidad: la fricción. Encuentros con poca lubricación, apuro, ansiedad por rendir o preservativos mal elegidos pueden generar irritación. Un buen lubricante compatible con preservativo (a base de agua o silicona) no es un “extra”: a veces es prevención.

Lea más: ¿Se pueden contraer ITS sin penetración?: el riesgo de otras prácticas sexuales

Cuándo conviene consultar

Si hay síntomas que duran más de unos días, si aparece dolor, secreción, lesiones, mal olor intenso, dificultad para retraer el prepucio (posible fimosis) o si hubo una situación de riesgo, lo prudente es consultar a urología o clínica médica/dermatología.

Y en salud sexual, los controles de ITS y la conversación sobre vacuna HPV también forman parte del cuidado.

La higiene íntima no es sólo técnica; también es vínculo. A veces el tema aparece como crítica (“me molesta tu olor”) y se vive como humillación. Nombrarlo con respeto —“me preocupa que te irrite”, “¿probamos otra rutina?”, “¿te acompaño a consultar?”— puede transformar un momento incómodo en un gesto de cuidado mutuo. Porque el bienestar sexual no se sostiene con perfección, sino con información, escucha y ternura práctica.