¿Qué es la fictosexualidad? La atracción por personajes que solo existen en la ficción

En el vasto espectro de la afectividad y la sexualidad humana, la psicología y la sociología contemporánea comenzaron a estudiar un fenómeno que, si bien no es nuevo, cobró una visibilidad inédita gracias a las plataformas digitales: la fictosexualidad.

Este término describe la atracción romántica o sexual hacia personajes de ficción, ya sean provenientes de la literatura, el anime, los videojuegos, el cine o las series de televisión. Para quienes se identifican dentro de este grupo, el vínculo emocional no se experimenta como una simple fantasía pasajera, sino como una orientación real y significativa.

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El origen del término y su lugar en el espectro

La fictosexualidad se conceptualiza a menudo como una rama dentro del espectro asexual (o asexualidad gris). Muchas personas fictosexuales no experimentan atracción por personas reales en su vida cotidiana, pero sí desarrollan sentimientos profundos, deseo o enamoramiento por identidades ficticias.

Especialistas en sexología coinciden en que este fenómeno se divide en diversas subcategorías, dependiendo de la naturaleza del personaje:

Animatosexualidad: atracción específica por personajes de animación (anime o dibujos animados).

Digitalsexualidad: vinculación con personajes de videojuegos o inteligencias artificiales.

Booksexualidad: sentimientos generados a partir de descripciones literarias en novelas.

Entre la psicología y la cultura digital

El auge de comunidades en redes sociales como TikTok, Reddit y X (antes Twitter) facilitó que personas con estas vivencias compartan sus experiencias sin el temor al estigma social. Sin embargo, el fenómeno también generó debates en el ámbito de la salud mental.

El análisis experto: la mayoría de los psicólogos clínicos señalan que la atracción por la ficción no es una patología en sí misma, siempre y cuando no interfiera con el desarrollo funcional de la persona en su entorno social, laboral o familiar. En muchos casos, se considera una extensión segura para explorar el afecto y la intimidad sin los riesgos del rechazo real.

A nivel global, el fenómeno alcanzó hitos legales y culturales llamativos. El caso más emblemático es el del japonés Akihiko Kondo, quien en 2018 acaparó los titulares internacionales al “casarse” en una ceremonia informal con Hatsune Miku, una famosa cantante virtual basada en un software de voz.

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El desafío de la validación social

A pesar de su creciente visibilidad, la fictosexualidad enfrenta el escepticismo de la sociedad en general, donde a menudo se la reduce a una “fijación inmadura” o un síntoma de aislamiento social.

No obstante, los investigadores del comportamiento humano sugieren que, a medida que las tecnologías de realidad virtual y la inteligencia artificial sigan evolucionando, los límites entre las interacciones reales y las simuladas continuarán difuminándose, obligando a una redefinición constante de los vínculos afectivos en el siglo XXI.