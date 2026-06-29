Sexualidad
29 de junio de 2026 a la - 10:35

¿Por qué algunas personas reportan más satisfacción sexual después de los 60?

Pareja de adultos mayores, felices, riendo.
Pareja de adultos mayores, felices, riendo.Shutterstock

Para algunas personas, la sexualidad mejora después de los 60 años: hay menos presión, más autoconocimiento y una redefinición de la intimidad. La ciencia sugiere que el deseo cambia, pero la satisfacción puede crecer.

Por ABC Color

Algunas personas reportan más satisfacción sexual después de los 60 porque, con el tiempo, aumentan la confianza y la comunicación, disminuyen ciertas exigencias (rendimiento, frecuencia, “cómo debería ser”) y la sexualidad se vuelve más acorde a lo que realmente disfrutan. No le ocurre a todo el mundo: es una combinación de salud, vínculo, historia personal y oportunidades.

Pareja de adultos mayores en la cama.
Pareja de adultos mayores en la cama.

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Menos estrés, más tiempo y otra relación con el cuerpo

La satisfacción sexual está fuertemente influida por el cerebro: estrés, sueño y estado de ánimo modulan el deseo y la excitación.

Mujer adulta mayor de 60 años.
Mujer adulta mayor de 60 años.

Tras la jubilación o con los hijos ya adultos, muchas parejas ganan privacidad y tiempo. En la vida cotidiana, eso puede traducirse en menos apuro, más caricias, más espacio para el juego y menos “agenda”, un terreno fértil para el placer.

También cambia el foco. En vez de medir la experiencia por la intensidad o por un objetivo único, algunas personas priorizan la conexión y la comodidad. Ese giro reduce ansiedad anticipatoria, un factor clásico que interfiere en la respuesta sexual.

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Hormonas y fisiología: no es “mejor o peor”, es distinto

Con la edad, hay cambios esperables. En mujeres, la menopausia puede traer sequedad o dolor si no se aborda; en varones, pueden aparecer variaciones en la erección o en el tiempo de excitación.

Pareja de adultos mayores, felices, riendo.
Pareja de adultos mayores, felices, riendo.

Pero la medicina sexual hoy cuenta con recursos (lubricantes, humectantes vaginales, terapias locales indicadas por profesionales, abordajes para disfunción eréctil) que, cuando corresponden, mejoran confort y seguridad.

Pareja de adultos mayores en la cama.
Pareja de adultos mayores en la cama.

Un punto clave: la satisfacción no depende solo de la “función” genital. Estudios en salud sexual muestran que intimidad, comunicación y bienestar predicen la satisfacción tanto o más que parámetros fisiológicos aislados.

El vínculo y la conversación: la ventaja acumulativa

En parejas estables, el conocimiento mutuo puede volverse un atajo hacia lo que funciona.

Pareja de adultos mayores en la cama.
Pareja de adultos mayores en la cama.

Muchas personas mayores reportan que hablan más claro: qué les gusta, qué no, qué cambió. Esa negociación—incluida la posibilidad de redefinir qué se considera “sexo”—suele correlacionar con mayor satisfacción.

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Un sesgo silencioso: quienes la pasan mal suelen dejar de intentarlo

Las encuestas capturan más a quienes siguen activos y con ganas. Quien vive dolor persistente, depresión, efectos de fármacos (antidepresivos, antihipertensivos, sedantes) o duelos no resueltos puede reducir su actividad sexual.

Por eso, cuando se observa “más satisfacción” en mayores, parte del fenómeno puede ser un efecto de selección: permanecen más visibles quienes están mejor.

Cuándo conviene consultar

Si aparece dolor, sangrado, sequedad intensa, pérdida brusca del deseo, problemas persistentes de erección, o si hay síntomas de depresión o ansiedad, vale una consulta con ginecología, urología o sexología clínica.

En la mayoría de los casos hay abordajes eficaces y no moralizantes, centrados en bienestar y calidad de vida.