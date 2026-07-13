¿Te duele el clítoris? Descubrí causas y alivios efectivos para la clitorodinia

Qué es la clitorodinia (dolor clitoriano)

La clitorodinia es dolor localizado en el clítoris o su capuchón: ardor, punzadas, sensibilidad extrema al roce o molestia persistente. Puede aparecer tras fricción, en reposo o con excitación. No describe una sola enfermedad: es un síntoma con causas distintas.

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Por qué puede doler: la explicación “mecánica” y la “nerviosa”

El clítoris tiene una alta densidad de terminaciones nerviosas y un tejido que, durante la excitación, aumenta su flujo sanguíneo. Por eso, pequeñas inflamaciones o roces se sienten mucho.

En algunas personas, además, el dolor se vuelve neuropático (el sistema nervioso amplifica señales), algo que también se estudia en cuadros de dolor vulvar crónico.

Causas comunes en la vida diaria

A menudo el origen es irritativo: depilación, ropa ajustada, ciclismo, jabones perfumados, protectores diarios, lubricantes con fragancias o preservativos con ciertos aditivos pueden inflamar la zona y generar ardor o escozor.

También son frecuentes las infecciones y dermatosis vulvares: candidiasis, vaginosis, herpes, foliculitis o dermatitis de contacto.

Y hay causas menos obvias: hipertonía del suelo pélvico (músculos tensos que aumentan el dolor), atrapamiento del nervio pudendo, o baja de estrógenos (posparto, lactancia, perimenopausia) que vuelve los tejidos más frágiles.

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Cómo evitarlo o aliviarlo sin agravar el problema

Si el dolor empezó hace poco y no hay signos de alarma, lo más útil suele ser reducir la fricción: pausa de actividades que rocen la zona, ropa suelta y algodón, higiene con agua o limpiadores suaves sin perfume, y evitar productos “íntimos” agresivos.

En la intimidad, suele ayudar más lubricación y menos presión directa: el objetivo es que el estímulo no supere el umbral de sensibilidad.

El estrés también cuenta: la activación sostenida del sistema nervioso puede aumentar tensión muscular y percepción de dolor. Técnicas de relajación, respiración y, si corresponde, fisioterapia de suelo pélvico pueden ser parte del abordaje cuando el cuadro se repite.

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Cuándo conviene consultar

Buscá evaluación ginecológica o dermatológica si el dolor dura más de unos días, si reaparece, o si hay lesiones, ampollas, sangrado, secreción con mal olor, fiebre, dolor al orinar, adormecimiento, dolor intenso tras un golpe o después de una nueva medicación/producto.

En consulta pueden indicar examen vulvar detallado, hisopados, y descartar dermatosis como liquen o causas neuropáticas, para tratar el origen y no solo el síntoma.