Sexualidad
28 de julio de 2026 a la - 11:20

¿El clítoris crece con la edad? Lo que explica la ciencia

Dedos femeninos sobre un pomelo, concepto de vagina, clítoris, genitales.
Dedos femeninos sobre un pomelo, concepto de vagina, clítoris, genitales.Shutterstock

La ciencia sugiere que el clítoris puede volverse ligeramente más grande con la edad, pero no por “uso” sino por cambios hormonales y del tejido. Entenderlo ayuda a diferenciar variaciones normales de señales clínicas.

Por ABC Color

En anatomía, “clítoris” no es solo el pequeño glande externo: es un complejo de tejido eréctil con partes internas (cuerpos y raíces) que se llenan de sangre durante la excitación. Por eso, una primera fuente de confusión es mezclar cambios temporales (erección y congestión vascular) con cambios crónicos (tejido y tamaño basal).

Qué puede cambiar con la edad (y por qué)

La evidencia clínica y la fisiología sexual describen que, en algunas personas, el clítoris puede aumentar levemente su tamaño a lo largo de décadas, especialmente del final de la pubertad a la adultez y hacia etapas de menor influencia estrogénica.

Dedos femeninos sobre un pomelo, concepto de vagina, clítoris, genitales.
Dedos femeninos sobre un pomelo, concepto de vagina, clítoris, genitales.

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La explicación más aceptada es un balance de tres procesos:

1) Señal hormonal acumulada. El tejido clitoriano tiene receptores para hormonas sexuales. A lo largo de la vida reproductiva hay exposición sostenida a andrógenos y estrógenos, y esos mensajes pueden modular el grosor y la estructura del tejido eréctil.

En la menopausia, al bajar los estrógenos, el equilibrio cambia y pueden aparecer modificaciones en elasticidad y volumen relativo de algunos tejidos genitales.

2) Remodelación del tejido con el tiempo. Como en otras partes del cuerpo, el tejido conectivo y la piel cambian con la edad: elasticidad, hidratación, distribución de grasa subcutánea. Eso puede hacer que el glande se vea más o menos expuesto, sin que necesariamente haya un “crecimiento” marcado del órgano.

3) Cambios vasculares y de respuesta eréctil. El clítoris depende de la circulación sanguínea para su función. Con la edad pueden cambiar el tono vascular y la sensibilidad; no siempre es una cuestión de “más grande” o “más chico”, sino de cómo se llena de sangre y cómo se percibe.

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Qué no significa “crecer”: uso, actividad sexual o “desgaste”

No hay buena base científica para la idea de que el clítoris aumente de tamaño por tener más sexo o por masturbación, como si fuera un músculo hipertrofiable.

Dedos femeninos sobre un pomelo, concepto de vagina, clítoris, genitales.
Dedos femeninos sobre un pomelo, concepto de vagina, clítoris, genitales.

La excitación produce aumento transitorio por congestión sanguínea, pero eso no equivale a un crecimiento permanente.

Cuándo un aumento sí merece consulta

Otra razón por la que este tema importa es clínica: existe la clitoromegalia, un aumento inusual del tamaño que puede asociarse a exposición elevada a andrógenos (por ejemplo, algunos trastornos endocrinos, tumores productores de hormonas o uso de esteroides anabólicos).

La clave no es comparar con un “tamaño estándar” —hay gran variabilidad normal—, sino atender a cambios rápidos, síntomas acompañantes (dolor, cambios de vello, voz, ciclo menstrual) o inquietud sostenida.

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En síntesis, la ciencia no respalda un “crecimiento” espectacular del clítoris por edad o actividad, pero sí describe cambios sutiles y graduales explicables por hormonas, remodelación tisular y vascularización, con un punto central: distinguir variación normal de señales de desajuste hormonal.