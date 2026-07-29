Día Internacional del Mal de Amores: por qué una ruptura puede doler tanto como una lesión física

Cada 29 de julio se celebra el Día Internacional del Mal de Amores, una fecha no oficial que funciona como recordatorio: una ruptura no es “solo tristeza”, sino un evento capaz de afectar el cuerpo, el sueño, el apetito y la salud mental. La efeméride se instaló como una forma de visibilizar el duelo amoroso y alentar a pedir ayuda cuando el dolor se vuelve inmanejable.

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Qué es el mal de amores y por qué duele tanto

El mal de amores es el conjunto de reacciones emocionales y físicas que aparecen tras una pérdida afectiva: angustia, irritabilidad, falta de energía, pensamientos repetitivos y, a veces, síntomas corporales reales (opresión en el pecho, “nudo” en el estómago, cefaleas).

Duele porque una relación activa sistemas profundos de apego y recompensa; cuando se corta, el cerebro interpreta la ausencia como una amenaza.

Qué ocurre en el cerebro cuando terminás una relación

La neurociencia ha mostrado que el rechazo social y la pérdida romántica pueden activar circuitos que se superponen con el dolor físico, como la corteza cingulada anterior y la ínsula.

Además, se altera el sistema dopaminérgico (recompensa): la persona puede experimentar algo parecido a un síndrome de abstinencia, con necesidad de contacto, ansiedad y rumiación.

A esto se suma el estrés: aumenta el cortisol, lo que empeora el descanso, la concentración y la respuesta inmune.

¿Cuánto dura el duelo por una ruptura?

No hay un plazo único. En muchas personas, el impacto más intenso se concentra en semanas y mejora de forma gradual en 2 a 6 meses, pero puede durar más si hubo convivencia, proyectos compartidos, dependencia emocional o rupturas abruptas.

Si el malestar se estanca y se vuelve crónico, puede transformarse en un duelo complicado o en un cuadro depresivo o ansioso.

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Síndrome del corazón roto: cuando el estrés afecta al corazón

El llamado síndrome del corazón roto (miocardiopatía por estrés o takotsubo) es una condición médica en la que un shock emocional puede desencadenar síntomas similares a un infarto.

Ante dolor de pecho, falta de aire, sudor frío o desmayo, hay que consultar de urgencia, sin asumir que “es solo angustia”.

Cómo superar una ruptura y cuándo buscar ayuda psicológica

Superar una separación suele implicar aceptar la pérdida, rearmar rutinas y recuperar redes. Ayuda dormir y comer lo mejor posible, hacer actividad física, limitar el contacto y la “vigilancia” en redes, y apoyarse en amigos o familia.

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Conviene buscar ayuda psicológica si aparecen ideas de autolesión, consumo problemático, ataques de pánico, incapacidad para trabajar/estudiar, aislamiento extremo, o si el sufrimiento intenso persiste más de varios meses sin mejoras.