Día Internacional de las Viudas: el impacto del duelo prolongado en la salud mental

Cuándo es y por qué se celebra el Día Internacional de las Viudas

El Día Internacional de las Viudas se conmemora cada 23 de junio.

La ONU lo proclamó oficialmente en 2010 para poner nombre —y atención— a una experiencia que muchas personas viven en silencio: la viudez y sus impactos emocionales, familiares y cotidianos.

Detrás de trámites, rutinas y “estar bien”, hay duelos reales que no siempre se ven.

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El impacto del duelo prolongado en la salud mental: cuando el dolor no se resuelve

La tristeza tras una pérdida es esperable. Pero a veces el dolor no “se acomoda” con el tiempo y se vuelve pegajoso, como si la mente se quedara sin aire.

En clínica se habla de trastorno de duelo prolongado (reconocido en DSM-5-TR y CIE-11): una reacción persistente con añoranza intensa o preocupación constante por la persona fallecida y deterioro significativo en la vida diaria.

En adultos, suele considerarse cuando dura más de 12 meses (y 6 meses en niños y adolescentes), aunque el punto clave es el impacto funcional, no el cronómetro.

En la práctica puede sentirse así: levantarse y “funcionar” en automático, evitar lugares o fechas, o al revés, quedar atrapado en revisar fotos y mensajes como si fueran un salvavidas.

Este tipo de duelo se asocia con más riesgo de depresión y ansiedad, insomnio, aislamiento, consumo problemático de alcohol u otras sustancias, e incluso síntomas físicos (fatiga, más dolor, peor regulación del estrés).

Señales útiles para pedir ayuda profesional: si el sufrimiento es intenso y estable, si hay culpa que no cede (“todo fue mi culpa”), si aparece desesperanza, ideas de muerte, o si pasan los meses y la vida se va achicando (trabajo, amistades, autocuidado).

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El tiempo del duelo: cuánto dura “normalmente” y por qué esa pregunta es problemática

La pregunta “¿cuánto dura el duelo?” es comprensible —y muy humana—, pero tramposa.

No hay un “promedio” que sirva para todos porque el duelo depende de la relación, la forma de la muerte, la red de apoyo, la historia previa de pérdidas y hasta de cosas pequeñas: la canción que suena en el súper, el perfume en un abrigo, el lado de la cama.

Más útil que contar meses es mirar marcadores de adaptación: ¿podés alternar momentos de dolor con momentos de presencia? ¿volvés, aunque sea de a poco, a actividades con sentido? ¿el recuerdo convive con tu día o lo domina?

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Hacks para el día a día: crear un ritual breve (una caminata, una nota, una vela), elegir “microtareas” cuando la energía cae (ducha, comida simple, luz natural), y avisar a alguien de confianza qué fechas te pegan más.

Si el duelo viene con imágenes intrusivas o trauma, una evaluación clínica puede orientar terapias específicas (por ejemplo, enfoques cognitivo-conductuales, terapia focalizada en duelo o EMDR cuando corresponde).