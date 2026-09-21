Sexualidad
21 de septiembre de 2026 a la - 14:10

¿Las parejas LGBT+ son menos estables? Mitos, evidencia y factores que sí influyen

Parejas LGBT+.
La estabilidad de una pareja no se explica por quiénes la integran, sino por factores como acuerdos claros, manejo de conflictos, recursos económicos, redes de apoyo y acceso a derechos.mavo

La orientación sexual no determina la duración, el deseo ni la calidad de una relación. La evidencia indica que el bienestar de las parejas LGBT+ depende, sobre todo, de la comunicación, el apoyo social y el estrés por discriminación.

Por ABC Color
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Mito: las parejas LGBT+ son menos duraderas

La estabilidad de una pareja no se explica por quiénes la integran, sino por factores como acuerdos claros, manejo de conflictos, recursos económicos, redes de apoyo y acceso a derechos. Estudios de psicología de las relaciones encuentran que las parejas del mismo género reportan niveles comparables de satisfacción y compromiso a los de parejas heterosexuales.

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No es la orientación sexual lo que deteriora un vínculo, sino un entorno que lo vuelve más difícil de sostener.

Sí pueden enfrentar una presión adicional: el llamado estrés de minorías. Se refiere al impacto acumulado de sufrir o anticipar rechazo, discriminación o falta de aceptación familiar. No es la orientación sexual lo que deteriora un vínculo, sino un entorno que lo vuelve más difícil de sostener.

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Mito: en una pareja LGBT+ alguien debe cumplir el “rol” de hombre o de mujer

Las tareas domésticas, las decisiones económicas, la iniciativa afectiva o el cuidado no requieren una distribución basada en el género. Muchas parejas LGBT+ negocian esos roles con mayor flexibilidad, aunque esto no significa que todas funcionen igual.

Parejas LGBT+.
La investigación sobre vínculos afectivos muestra que la satisfacción suele aumentar cuando las responsabilidades se perciben como justas y conversadas.

La investigación sobre vínculos afectivos muestra que la satisfacción suele aumentar cuando las responsabilidades se perciben como justas y conversadas. La clave no es reproducir un modelo tradicional, sino construir acuerdos que resulten cómodos para ambas personas.

Mito: el deseo sexual funciona igual en todas las parejas LGBT+

El deseo sexual cambia entre personas y también a lo largo de una misma relación. Influyen el estrés, el descanso, la salud mental, ciertos medicamentos, cambios hormonales, la edad, la intimidad emocional y la calidad de la comunicación. No depende de manera automática de ser gay, lesbiana, bisexual, trans o no binaria.

¿Qué dice la ciencia sobre la satisfacción sexual en parejas del mismo sexo?
Por ejemplo, una disminución del deseo puede aparecer durante una etapa de ansiedad laboral o tras una experiencia de discriminación.

Lea más: Lo que dice la ciencia sobre la satisfacción sexual en parejas del mismo sexo

Por ejemplo, una disminución del deseo puede aparecer durante una etapa de ansiedad laboral o tras una experiencia de discriminación. Si se sostiene en el tiempo, genera malestar o afecta la relación, puede ser útil consultar con profesionales de salud sexual o mental que trabajen sin prejuicios.

Mito: las relaciones LGBT+ son necesariamente abiertas o monógamas

La orientación sexual no define el tipo de acuerdo relacional. Hay parejas LGBT+ monógamas, abiertas, no monógamas consensuadas y personas que prefieren no tener pareja. Lo relevante para la salud emocional y sexual es el consentimiento informado: que los acuerdos sean explícitos, libres de coerción y revisables.

Confundir la no monogamia consensuada con infidelidad borra una diferencia central. La primera implica conversación y reglas compartidas; la segunda supone romper un pacto acordado.

Mito: las personas LGBT+ tienen más problemas de salud sexual

Las infecciones de transmisión sexual pueden afectar a cualquier persona sexualmente activa; el riesgo depende de prácticas, acceso a prevención, controles y barreras de atención, no de una identidad.

La prevención basada en evidencia incluye preservativos o barreras según la práctica, vacunación contra hepatitis A, hepatitis B y VPH, testeo periódico y acceso a PrEP cuando esté indicada.

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Una atención sanitaria respetuosa importa: preguntar sin asumir prácticas ni identidades permite ofrecer cuidados adecuados. La salud sexual no consiste solo en prevenir infecciones, sino también en poder vivir el deseo, los vínculos y la identidad con información, seguridad y autonomía.