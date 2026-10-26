¿Qué causa la disfunción eréctil? Estos son los factores más frecuentes

La disfunción eréctil es la dificultad persistente para lograr o mantener una erección suficiente para una actividad sexual satisfactoria. No equivale a un episodio aislado: las variaciones ocasionales son frecuentes y pueden ocurrir por cansancio, alcohol, preocupaciones o falta de intimidad.

Sus causas suelen ser mixtas. La respuesta eréctil depende de la circulación sanguínea, el sistema nervioso, las hormonas, el deseo, el estado emocional y el contexto de la relación. Por eso, reducirla a una cuestión de “rendimiento” puede retrasar una consulta útil.

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Problemas vasculares: una de las causas más frecuentes

Para que haya una erección, las arterias del pene deben aumentar el flujo de sangre y los tejidos deben retenerla. Enfermedades que dañan los vasos sanguíneos pueden alterar este mecanismo.

La hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado, la obesidad y el tabaquismo están entre los factores más vinculados a la disfunción eréctil. También lo está el sedentarismo.

En algunos casos, la dificultad eréctil puede ser una señal temprana de enfermedad cardiovascular, porque las arterias peneanas son más pequeñas que las coronarias y pueden manifestar antes ciertos problemas circulatorios.

Esto no significa que toda dificultad eréctil anuncie una enfermedad cardíaca, pero sí que una consulta permite revisar la presión arterial, la glucosa, los lípidos y otros indicadores relevantes.

Estrés, ansiedad y el temor a que vuelva a ocurrir

El cerebro participa de forma decisiva en la excitación. El estrés sostenido activa mecanismos de alerta que no favorecen la respuesta sexual: aumenta la tensión corporal, dispersa la atención y puede hacer más difícil registrar las sensaciones placenteras.

La ansiedad de desempeño puede formar un círculo reconocible. Tras una experiencia en la que la erección no se sostuvo —por ejemplo, después de una semana de poco descanso o en un encuentro con mucha expectativa—, algunas personas empiezan a vigilar si “funcionará”. Esa autoobservación aumenta la presión y puede repetir el problema.

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La depresión, los trastornos de ansiedad, duelos, conflictos de pareja y cambios importantes en la vida también pueden influir en el deseo y la función eréctil. No es una causa “menos real” que la física: las vías nerviosas y emocionales forman parte del mismo proceso corporal.

Diabetes, enfermedades neurológicas y alteraciones hormonales

La diabetes puede afectar tanto los vasos sanguíneos como los nervios implicados en la erección. Su impacto es más probable cuando el control de la glucosa ha sido insuficiente durante años, aunque la situación puede mejorar con tratamiento integral.

Algunas enfermedades neurológicas, lesiones de la médula espinal, cirugías pélvicas o tratamientos para el cáncer de próstata también pueden modificar la sensibilidad, la transmisión nerviosa o el flujo sanguíneo.

Los niveles bajos de testosterona pueden contribuir, sobre todo cuando se acompañan de disminución del deseo sexual, fatiga, menor energía o cambios corporales. Sin embargo, la testosterona no explica todos los casos: pedirla o usarla sin evaluación médica puede llevar a tratamientos innecesarios y con riesgos.

Medicamentos, alcohol y otras sustancias

Varios fármacos pueden afectar la función eréctil como efecto secundario. Entre ellos se encuentran algunos antidepresivos, medicamentos para la presión arterial, tratamientos hormonales y ciertos fármacos para síntomas urinarios.

Nunca conviene suspenderlos por cuenta propia: un profesional puede valorar ajustes, alternativas o el peso de otros factores.

El consumo elevado de alcohol puede dificultar temporalmente la respuesta sexual al afectar el sistema nervioso y la circulación. El tabaco daña los vasos sanguíneos, mientras que otras sustancias pueden alterar el deseo, la percepción y la capacidad de respuesta.

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La edad influye, pero no vuelve inevitable la disfunción eréctil

Con el paso de los años pueden cambiar los tiempos de excitación, la firmeza de las erecciones o el período de recuperación entre encuentros. Son cambios posibles, no una condena ni una pérdida automática de la vida sexual.

Lo que aumenta con la edad es la prevalencia de condiciones como diabetes, hipertensión o enfermedades vasculares, además del uso de medicamentos. Por eso, atribuir toda dificultad a “la edad” puede ocultar causas tratables.

Cuándo conviene hacer una consulta

Es recomendable hablar con un médico clínico, urólogo o especialista en salud sexual cuando la dificultad se mantiene durante varias semanas o meses, genera malestar, afecta el vínculo o aparece junto con pérdida marcada del deseo, dolor, cambios urinarios o síntomas cardiovasculares.

La evaluación suele incluir preguntas sobre salud general, medicamentos, hábitos, estado de ánimo y circunstancias en que ocurre el problema. También puede requerir estudios de sangre y controles cardiovasculares. La disfunción eréctil tiene tratamientos eficaces, pero la elección depende de identificar su causa y de considerar la salud integral de cada persona.