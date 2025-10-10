Sociales

Taiwán celebró el Doble Diez

La República de China (Taiwán) conmemoró su fiesta nacional, el Doble Diez, con una elegante recepción ofrecida por el embajador José Chih-Cheng Han y su esposa, Melva De Gracia-Han, en el Hotel Sheraton. La ceremonia protocolar se inició con la entonación de los himnos nacionales de Paraguay y Taiwán.

Por ABC Color
10 de octubre de 2025 - 01:00
José Han, embajador de Taiwán en Paraguay, junto a su esposa Melva De Gracia-Han
José Han, embajador de Taiwán en Paraguay, junto a su esposa Melva De Gracia-HanFERNANDO ROMERO 08-10-25 SOCIALE

En su discurso, el embajador Han destacó y agradeció el apoyo incondicional del Gobierno paraguayo. Asimismo, el diplomático resaltó los significativos aportes que su país realiza en áreas clave para el desarrollo paraguayo, mencionando expresamente la colaboración en la economía, la educación y la salud.

La celebración sirvió para reafirmar los fuertes lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones.
La celebración sirvió para reafirmar los fuertes lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones.
Miryan Nishijima, Lily Murayama y Yukari Obara.
Miryan Nishijima, Lily Murayama y Yukari Obara.
Patricia y Daniel Duarte.
Patricia y Daniel Duarte.
Alicia y César Diesel.
Alicia y César Diesel.
Gral. Julio Fullaondo, Sady de Fullaondo, Mariel de Lovera y Gral. Alcides Lovera.
Gral. Julio Fullaondo, Sady de Fullaondo, Mariel de Lovera y Gral. Alcides Lovera.
Cristina Lee, Meikuei Tang Ku y Sofia Kou.
Cristina Lee, Meikuei Tang Ku y Sofia Kou.
Adriana Amarilla junto con Raúl Fanego.
Adriana Amarilla junto con Raúl Fanego.
Ceferino y Lechi Valdez.
Ceferino y Lechi Valdez.
Norma y Marcial Bobadilla.
Norma y Marcial Bobadilla.
Enlace copiado