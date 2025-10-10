Taiwán celebró el Doble Diez

La República de China (Taiwán) conmemoró su fiesta nacional, el Doble Diez, con una elegante recepción ofrecida por el embajador José Chih-Cheng Han y su esposa, Melva De Gracia-Han, en el Hotel Sheraton. La ceremonia protocolar se inició con la entonación de los himnos nacionales de Paraguay y Taiwán.