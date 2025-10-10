En su discurso, el embajador Han destacó y agradeció el apoyo incondicional del Gobierno paraguayo. Asimismo, el diplomático resaltó los significativos aportes que su país realiza en áreas clave para el desarrollo paraguayo, mencionando expresamente la colaboración en la economía, la educación y la salud.
Taiwán celebró el Doble Diez
La República de China (Taiwán) conmemoró su fiesta nacional, el Doble Diez, con una elegante recepción ofrecida por el embajador José Chih-Cheng Han y su esposa, Melva De Gracia-Han, en el Hotel Sheraton. La ceremonia protocolar se inició con la entonación de los himnos nacionales de Paraguay y Taiwán.
