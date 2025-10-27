Sociales

Gobierno francés premia a Graciela Brizuela por labor cultural

La Embajada de Francia en Paraguay condecoró a la presidenta de la Alianza Francesa de Asunción, Graciela Brizuela, con la medalla de la Orden de las Artes y las Letras, en el grado de Caballera. La distinción reconoció su notable trayectoria en la docencia, la traducción y la gestión cultural. Brizuela –abogada y educadora– se destacó por su contribución a la difusión de la lengua y cultura francesas en Paraguay y a nivel internacional.

Por ABC Color
27 de octubre de 2025 - 01:00
Graciela Brizuela junto con Pierre Christian Soccoja, embajado de Francia en Paraguay.
Graciela Meza, Raúl Tuma y Eneide Boneu.
Jean Normand, Valerie Salvat y Christophe Chavagneux.
Cristina y Daniel Constanzo.
Eve Godoy y Conce del Río.
Sandra y Enrique Estaque.
Margarita Gorzen, Mirna Chamorro y María Ester Pallarés.
Andrea Muñoz y Romina Pankow.
Edgar Bazán y Estela Franco.
