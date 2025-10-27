Gobierno francés premia a Graciela Brizuela por labor cultural

La Embajada de Francia en Paraguay condecoró a la presidenta de la Alianza Francesa de Asunción, Graciela Brizuela, con la medalla de la Orden de las Artes y las Letras, en el grado de Caballera. La distinción reconoció su notable trayectoria en la docencia, la traducción y la gestión cultural. Brizuela –abogada y educadora– se destacó por su contribución a la difusión de la lengua y cultura francesas en Paraguay y a nivel internacional.