Sociales
07 de noviembre de 2025 - 01:00

Grupo Stel Turismo celebra sus 30 años de trayectoria

La familia Benítez Delgado está integrada por Walter, Lucio, Herminia, Edith Bettina y Lucio (h).
La familia Benítez Delgado está integrada por Walter, Lucio, Herminia, Edith Bettina y Lucio (h).HEBER CARBALLO

El Grupo Stel Turismo, que conmemora 30 años de trabajo independiente, fue fundado por el visionario empresario Lucio Benítez Ortega y su esposa Herminia Delgado.

Por ABC Color

Lo que comenzó con un único bus alquilado, hoy es una reconocida empresa que genera empleo directo para 400 personas e indirecto para unas 1.600.

Edith Benítez y María José Dávalos Benítez.
Edith Benítez y María José Dávalos Benítez.

Como parte de su continuo crecimiento, el Grupo Stel Turismo proyecta la construcción de un nuevo taller en la ciudad de Villa Elisa, que se sumará a su infraestructura para dar servicio a su flota de más de 100 ómnibus propios.

Dieter Rieder, Hilda Rieder, Bruna Madalosso y Osvaldo Ferreira.
Dieter Rieder, Hilda Rieder, Bruna Madalosso y Osvaldo Ferreira.

Durante el brindis ofrecido por los directivos para festejar sus tres décadas, se hizo la presentación oficial de 12 nuevos ómnibus.

Leticia Pane y Sebastián Blanco.
Leticia Pane y Sebastián Blanco.
Camila Conges y Josías Buzó.
Camila Conges y Josías Buzó.
Parte de la moderna flota de ómnibus que fue presentada por Stel Turismo, en su aniversario número 30.
Parte de la moderna flota de ómnibus que fue presentada por Stel Turismo, en su aniversario número 30.
Palada inicial del nuevo taller en la ciudad de Villa Elisa, cuya construcción está prevista para finales de este año.
Palada inicial del nuevo taller en la ciudad de Villa Elisa, cuya construcción está prevista para finales de este año.
Gabriel Jara, Nelson Ayala, Lucio Benítez, Juan Cantero y Martín Duarte.
Gabriel Jara, Nelson Ayala, Lucio Benítez, Juan Cantero y Martín Duarte.
Lucio Benítez y Camila Jara.
Lucio Benítez y Camila Jara.
Giselle Machuca y Pedro Cano.
Giselle Machuca y Pedro Cano.
Yaneli Zelada, Kamila Mendoza y Blanca Cáceres.
Yaneli Zelada, Kamila Mendoza y Blanca Cáceres.
Aracely Esquivel y Adriana González.
Aracely Esquivel y Adriana González.
Lylian Giménez, Rosa Rodas y Mirian Varela.
Lylian Giménez, Rosa Rodas y Mirian Varela.
Los invitados pudieron vivir varias experiencias, en los distintos espacios preparados en el festejo de los 30 años de Stel Turismo.
Los invitados pudieron vivir varias experiencias, en los distintos espacios preparados en el festejo de los 30 años de Stel Turismo.