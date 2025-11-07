Grupo Stel Turismo celebra sus 30 años de trayectoria
El Grupo Stel Turismo, que conmemora 30 años de trabajo independiente, fue fundado por el visionario empresario Lucio Benítez Ortega y su esposa Herminia Delgado.
Por ABC Color
Lo que comenzó con un único bus alquilado, hoy es una reconocida empresa que genera empleo directo para 400 personas e indirecto para unas 1.600.
Como parte de su continuo crecimiento, el Grupo Stel Turismo proyecta la construcción de un nuevo taller en la ciudad de Villa Elisa, que se sumará a su infraestructura para dar servicio a su flota de más de 100 ómnibus propios.
Durante el brindis ofrecido por los directivos para festejar sus tres décadas, se hizo la presentación oficial de 12 nuevos ómnibus.