Sociales
09 de noviembre de 2025 - 01:00

Türkiye celebró el “Día de la República”

Yavuz Kül, embajador de Türkiye y su esposa, Hülga Kül.
El embajador de la República de Türkiye en Paraguay, Yavuz Kül, y su esposa, Hülga Kül, ofrecieron una distinguida recepción para conmemorar el 102° aniversario del Día de la República. El evento se llevó a cabo en el Hotel Sheraton Asunción, en un ambiente elegante y cordial. La velada reunió a autoridades diplomáticas, representantes del Gobierno e invitados especiales, afianzando los lazos bilaterales entre ambas naciones.

Por ABC Color
Katja Afheldt, embajadora de la Unión Europea, Igor Garafulich y Danielle Dunne, embajadora de Gran Bretaña.
Carolina de Castaños y Laura Sánchez.
Juan Manuel Corzo, embajador de Colombia y Katsumi Itagaki, embajador de Japón.
Ali Al-kubaisi, encargado de negocios de la Embajada de Qatar, Pierre Christian Soccoja, embajador de Francia y Julio Castaños, embajador de República Dominicana.
Joongsik Moon, Hyunha Choi, Juan Manuel Nungaray, embajador de México y David Quevedo.
Yavuz Kül, embajador de Türkiye resaltó en su discurso los lazos de amistad con Paraguay, que cumplirá 75 años en 2028.
