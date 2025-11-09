Türkiye celebró el “Día de la República”

El embajador de la República de Türkiye en Paraguay, Yavuz Kül, y su esposa, Hülga Kül, ofrecieron una distinguida recepción para conmemorar el 102° aniversario del Día de la República. El evento se llevó a cabo en el Hotel Sheraton Asunción, en un ambiente elegante y cordial. La velada reunió a autoridades diplomáticas, representantes del Gobierno e invitados especiales, afianzando los lazos bilaterales entre ambas naciones.