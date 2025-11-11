Sociales
11 de noviembre de 2025 - 01:00

Francia condecoró a Milda Rivarola con la Orden de las Artes y las Letras

Milda Rivarola y Pierre Christian Soccoja, embajador de Francia en Paraguay.
Milda Rivarola y Pierre Christian Soccoja, embajador de Francia en Paraguay. Pedro Gonzalez

La destacada investigadora, docente e historiadora paraguaya Milda Rivarola Espinoza fue distinguida con la medalla de la Orden de las Artes y las Letras , en el grado de Caballera, por su invaluable contribución a la cultura y la lengua. El reconocimiento, otorgado por la Embajada de Francia en Paraguay, honró su extensa trayectoria que ha iluminado la identidad y la memoria histórica paraguaya. Su labor, que incluyó estudios sociológicos e históricos en Europa, representó una convergencia entre la investigación y la construcción de la sociedad democrática.

Por ABC Color
Verónica Torres, Ticio Escobar y Ada Verna.
Verónica Torres, Ticio Escobar y Ada Verna.
Hugo Mendoza, Ana Barreto Valinotti, Beatriz González de Bosio y Gustavo Acosta.
Hugo Mendoza, Ana Barreto Valinotti, Beatriz González de Bosio y Gustavo Acosta.
José Vargas Peña y Cristina de Vargas Peña.
José Vargas Peña y Cristina de Vargas Peña.
David Galeano Olivera y Sabina Núñez de Galeano.
David Galeano Olivera y Sabina Núñez de Galeano.
Genoveva Ocampos, Gabriel Martins, Lía Colombino y Lorena Ocampos.
Genoveva Ocampos, Gabriel Martins, Lía Colombino y Lorena Ocampos.
Emeline Javierre y Graciela Brizuela.
Emeline Javierre y Graciela Brizuela.
La condecoración fue realizada en la residencia de Francia “Villa Guaraní“, con la participación de personalidades del ámbito político, cultural y social.
La condecoración fue realizada en la residencia de Francia “Villa Guaraní“, con la participación de personalidades del ámbito político, cultural y social.