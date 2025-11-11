Francia condecoró a Milda Rivarola con la Orden de las Artes y las Letras

La destacada investigadora, docente e historiadora paraguaya Milda Rivarola Espinoza fue distinguida con la medalla de la Orden de las Artes y las Letras , en el grado de Caballera, por su invaluable contribución a la cultura y la lengua. El reconocimiento, otorgado por la Embajada de Francia en Paraguay, honró su extensa trayectoria que ha iluminado la identidad y la memoria histórica paraguaya. Su labor, que incluyó estudios sociológicos e históricos en Europa, representó una convergencia entre la investigación y la construcción de la sociedad democrática.