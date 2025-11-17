Bienvenida al nuevo Cónsul General de Francia Jean-Christophe Fleury

La Embajada de Francia en Paraguay celebró un cocktail de bienvenida en honor a Jean-Christophe Fleury, el nuevo Cónsul General de Francia residente en Buenos Aires, quien asumió el cargo el pasado 1° de septiembre. El encuentro se realizó en la residencia diplomática, “Villa Guaraní“, y reunió a figuras del ámbito político y a destacados diplomáticos. La celebración sirvió para fortalecer los lazos entre ambos países tras la llegada del nuevo cónsul.