17 de noviembre de 2025 - 01:00

Bienvenida al nuevo Cónsul General de Francia Jean-Christophe Fleury

Pierre Christian Soccoja, embajador de Francia en Paraguay junto con Jean-Christophe Fleury, nuevo Cónsul General de Francia en Buenos Aires.
Pierre Christian Soccoja, embajador de Francia en Paraguay junto con Jean-Christophe Fleury, nuevo Cónsul General de Francia en Buenos Aires.

La Embajada de Francia en Paraguay celebró un cocktail de bienvenida en honor a Jean-Christophe Fleury, el nuevo Cónsul General de Francia residente en Buenos Aires, quien asumió el cargo el pasado 1° de septiembre. El encuentro se realizó en la residencia diplomática, “Villa Guaraní“, y reunió a figuras del ámbito político y a destacados diplomáticos. La celebración sirvió para fortalecer los lazos entre ambos países tras la llegada del nuevo cónsul.

Por ABC Color
Guilhem Costa, Ana García, Christophe Chavagneux y Graciela Brizuela.
Fátima Mursa, Benoit Libourel y Bárbara Hammoud.
Marie Laure Thole, Marie Claude Brognaux y Lilian Hulin.
Emeline Javierre y Jerome Pin.
Raymonde Thevenot, Romain Saulieu y Stela de Saulieu.
Manon Duchamp, Pedro Simon y Emmanuelle Boucardeau.
Richard Zehringer, Eric Maetz, Fabiola Gayet y Oliver Gayet.
