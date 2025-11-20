Sociales
20 de noviembre de 2025 - 01:00

ADEC conmemoró tres décadas de éxito empresarial

Miguel Berni, Gabriella Gabitto, José Brítez, César Ruiz y Jorge Figueredo Coronel.
Durante la ceremonia de premiación, cuyo escenario fue el Banco Central del Paraguay, la ADEC celebró la edición número 30 de los Premios ADEC, que a lo largo de tres décadas ha reconocido a las empresas y líderes que impulsan el desarrollo del país a través de la innovación, la sostenibilidad y las buenas prácticas.

Por ABC Color

Esta edición especial inició con un ciclo de actividades conmemorativas y se coronó con la entrega de los galardones.

Christian Gossen, Albert Hildebrand, María Hildebrand y Johnny Hildebrand.
El principal galardón, el de Empresa del Año 2025, fue para al Grupo Hilagro.

Alvine Dueck, Dani Dueck y Ronny Hildebrand.
También fueron reconocidas Books y Cooperativa Manduvirá Ltda (Triple Impacto 2025); Softshop S.A. (Innovación 2025); y High Farms y Tava Glamping (Mipyme 2025). En la categoría Joven Emprendedor premiaron a Alexandra Cortese, de Agencia Eco y Row; y Ximena Mendoza, de Mboja’o.

Nabila Woroniecki, Juan Martín Cazenave, Carmen Serrati y Juan Bautista Cazenave.
Mario Cortese, Alexandra Cortese y Alba de Cortesse.
Fátima Paredes, Jorge Pecci, Javier Ostertag, Marcelo Codas y Rodrigo Rivarola.
Susan Espinoza y Diane Espinoza.
María Inés Ardissone, Eliana Rodríguez Alcalá y Juan José Ardissone.
Sara Centurión y María José Cosp.
Ximena Mendoza, Santiago García y Soledad Blanco.
María Cáceres e Isaias Cáceres.
