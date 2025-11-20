ADEC conmemoró tres décadas de éxito empresarial

Esta edición especial inició con un ciclo de actividades conmemorativas y se coronó con la entrega de los galardones.

El principal galardón, el de Empresa del Año 2025, fue para al Grupo Hilagro.

También fueron reconocidas Books y Cooperativa Manduvirá Ltda (Triple Impacto 2025); Softshop S.A. (Innovación 2025); y High Farms y Tava Glamping (Mipyme 2025). En la categoría Joven Emprendedor premiaron a Alexandra Cortese, de Agencia Eco y Row; y Ximena Mendoza, de Mboja’o.