ADEC conmemoró tres décadas de éxito empresarial

Durante la ceremonia de premiación, cuyo escenario fue el Banco Central del Paraguay, la ADEC celebró la edición número 30 de los Premios ADEC, que a lo largo de tres décadas ha reconocido a las empresas y líderes que impulsan el desarrollo del país a través de la innovación, la sostenibilidad y las buenas prácticas.
Por ABC Color
Esta edición especial inició con un ciclo de actividades conmemorativas y se coronó con la entrega de los galardones.
El principal galardón, el de Empresa del Año 2025, fue para al Grupo Hilagro.
También fueron reconocidas Books y Cooperativa Manduvirá Ltda (Triple Impacto 2025); Softshop S.A. (Innovación 2025); y High Farms y Tava Glamping (Mipyme 2025). En la categoría Joven Emprendedor premiaron a Alexandra Cortese, de Agencia Eco y Row; y Ximena Mendoza, de Mboja’o.