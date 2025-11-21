Sociales
21 de noviembre de 2025 - 01:00

Cóctel en honor al XXIII CILA reunió a referentes regionales

Andrea Peris, Emanuela Stocchi, Francis Florentín y María del Mar Leguizamón.
Andrea Peris, Emanuela Stocchi, Francis Florentín y María del Mar Leguizamón. SILVIO ROJAS

En la Casa de la Integración de la CAF se celebró un distinguido cóctel en honor a los participantes del XXIII Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto 2025. La velada reunió a autoridades, delegaciones internacionales, representantes gremiales y especialistas del sector, en un encuentro que destacó el respaldo institucional y el espíritu colaborativo que impulsa esta cumbre regional.

Por ABC Color
Guillermo Mas, Miguel Caso, Hugo Arce, Julio Ríos y Hernán Benítez.
Alejandro Visio, Juan Campana y Jorge Prozzi.
Víctor Vaca Pereira, Sophia Achucarro y Héctor Varela.
Miriam Pacuá y Ricardo Flecha.
