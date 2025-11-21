Cóctel en honor al XXIII CILA reunió a referentes regionales

En la Casa de la Integración de la CAF se celebró un distinguido cóctel en honor a los participantes del XXIII Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto 2025. La velada reunió a autoridades, delegaciones internacionales, representantes gremiales y especialistas del sector, en un encuentro que destacó el respaldo institucional y el espíritu colaborativo que impulsa esta cumbre regional.