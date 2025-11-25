Sociales
25 de noviembre de 2025 - 01:00

Luis Szarán recibió la Gran Cruz del Mérito

Luis Szarán y Tana Schémbori.
Luis Szarán y Tana Schémbori.Pedro Gonzalez

El célebre director de orquesta, musicólogo y compositor paraguayo Luis Szarán recibió la Orden Nacional del Mérito en grado de “Gran Cruz”. La distinción fue entregada por el presidente de la República, Santiago Peña en un solemne acto realizado en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”. Durante la ceremonia, también se presentó el primer adelanto del documental “Mborayhu Porã”, una serie documental que rinde homenaje a figuras importantes de la cultura paraguaya como Koki Ruiz, Gilda Ruiz y Luis Szarán.

Por ABC Color
El presidente de la República, Santiago Peña entregó la distinción al maestro Luis Szarán.
Gerardo González Báez, Digno Acuña Vera y Óscar Pérez.
Jorge Dos Santos y Patricia de Dos Santos.
Armando Aquino y Alfredo Galeano.
Tatiana Stanichevsky y José Carlos Cabrera.
Juan Gerardo Ayala, Raquel Becko y Jong Whivakh.
Angie Duarte y Luis Álvarez.
