Luis Szarán recibió la Gran Cruz del Mérito

El célebre director de orquesta, musicólogo y compositor paraguayo Luis Szarán recibió la Orden Nacional del Mérito en grado de “Gran Cruz”. La distinción fue entregada por el presidente de la República, Santiago Peña en un solemne acto realizado en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”. Durante la ceremonia, también se presentó el primer adelanto del documental “Mborayhu Porã”, una serie documental que rinde homenaje a figuras importantes de la cultura paraguaya como Koki Ruiz, Gilda Ruiz y Luis Szarán.